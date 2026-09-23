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Азербайджан - Таджикистан 23 Сентября прямая трансляция

23 Сентября 2026 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2026, Товарищеские матчи
Азербайджан
Таджикистан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Азербайджан - Таджикистан, которое состоится 23 Сентября 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) — 2026, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Азербайджан
Таджикистан
История личных встреч
09.06.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Азербайджан2 : 1
05.06.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Азербайджан0 : 2
30.03.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Азербайджан1 : 1 9 : 8
27.03.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Азербайджан6 : 1
16.11.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа D. 6-й тур Азербайджан1 : 3
Кто победит?
23 голосов болельщиков
Азербайджан
61%
Ничья
13%
Таджикистан
26%

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