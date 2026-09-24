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Португалия - Уэльс 24 Сентября прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
24 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 4. 1-й тур
Главный судья: Донатас Румшас (Паланга, Литва);
Португалия
Уэльс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Португалия - Уэльс, которое состоится 24 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 4. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Португалия
Уэльс
1 Португалия вр Диогу Кошта
20 Португалия зщ Жоау Канселу
3 Португалия зщ Рубен Диаш
13 Португалия зщ Ренату Вейга
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
23 Португалия пз Витинья
18 Португалия пз Педру Нету
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
11 Португалия пз Жоау Феликс
15 Португалия пз Жоау Невеш
7 Португалия нп Криштиану Роналду
12 Уэльс вр Дэнни Уорд
3 Уэльс зщ Неко Уильямс
13 Уэльс зщ Бенджамин Кабанго
18 Уэльс зщ Рис Норрингтон-Дэвис
15 Уэльс зщ Джей Дасилва
5 Уэльс пз Итан Ампаду
17 Уэльс пз Джордан Джеймс
7 Уэльс пз Дэвид Брукс
19 Уэльс пз Сорба Томас
20 Уэльс пз Дэниел Джеймс
11 Уэльс нп Бреннан Джонсон
Главные тренеры
Португалия Жорже Жезуш
Уэльс Крэйг Беллами
История личных встреч
06.07.2016 ЧЕ-2016 - финальный раунд 1/2 финала Португалия2 : 0Уэльс
Турнирная таблица
Лига A. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Турция00
2
1/4 финала
Франция00
3
Стыковая зона
Италия00
4
Зона вылета
Бельгия00
Лига A. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Греция00
2
1/4 финала
Нидерланды00
3
Стыковая зона
Сербия00
4
Зона вылета
Германия00
Лига A. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания00
2
1/4 финала
Англия00
3
Стыковая зона
Чехия00
4
Зона вылета
Хорватия00
Лига A. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Уэльс00
2
1/4 финала
Дания00
3
Стыковая зона
Португалия00
4
Зона вылета
Норвегия00
Лига B. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Словения00
2
Плей-офф за повышение
Швейцария00
3
Стыковая зона
Северная Македония00
4
Зона вылета
Шотландия00
Лига B. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Украина00
2
Плей-офф за повышение
Грузия00
3
Стыковая зона
Венгрия00
4
Зона вылета
Северная Ирландия00
Лига B. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Ирландия00
2
Плей-офф за повышение
Австрия00
3
Стыковая зона
Израиль00
4
Зона вылета
Косово00
Лига B. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Швеция00
2
Плей-офф за повышение
Польша00
3
Стыковая зона
Румыния00
4
Зона вылета
Босния и Герцеговина00
Лига C. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Сан-Марино00
2
Плей-офф за повышение
Финляндия00
3 Албания00
4
Зона вылета
Беларусь00
Лига C. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Кипр00
2
Плей-офф за повышение
Латвия00
3 Армения00
4
Зона вылета
Черногория00
Лига C. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия00
2
Плей-офф за повышение
Казахстан00
3 Фарерские острова00
4
Зона вылета
Словакия00
Лига C. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Люксембург00
2
Плей-офф за повышение
Эстония00
3 Исландия00
4
Зона вылета
Болгария00
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Мальта00
2
Плей-офф за повышение
Андорра00
3 Гибралтар00
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Лихтенштейн00
2
Плей-офф за повышение
Литва00
3 Азербайджан00
Кто победит?
17 голосов болельщиков
Португалия
76%
Ничья
18%
Уэльс
6%

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