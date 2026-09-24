Норвегия - Дания 24 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвегия - Дания, которое состоится 24 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 4. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Уллевол (Осло, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Эрьян Нюланд
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|3
|зщ
|Кристоффер Аер
|5
|зщ
|Давид Мёллер Вольфе
|4
|зщ
|Лео Эстигор
|10
|пз
|Мартин Эдегор
|8
|пз
|Сандер Берге
|6
|пз
|Патрик Берг
|20
|нп
|Антонио Нуса
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|22
|нп
|Оскар Бобб
|16
|вр
|Мадс Хермансен
|2
|зщ
|Йоаким Андерсен
|3
|зщ
|Виктор Нельссон
|5
|зщ
|Йоаким Мехле
|зщ
|Антон Гоэи
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|21
|пз
|Мортен Юльманн
|12
|пз
|Виктор Фрохольдт
|8
|нп
|Густав Исаксен
|9
|нп
|Расмус Хойлунд
|14
|нп
|Миккель Дамсгор
|Столе Сольбаккен
|Брайан Ример
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|3 : 1
|15.11.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2013
|2 : 1
|15.01.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Январь 2012
|1 : 1
|06.09.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа H. 8-й тур
|2 : 0
|26.03.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа H. 5-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Турция
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Франция
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Италия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Бельгия
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Греция
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Нидерланды
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Сербия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Германия
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Испания
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Англия
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Чехия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Хорватия
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Уэльс
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Дания
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Португалия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Норвегия
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Словения
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Швейцария
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Северная Македония
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Шотландия
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Украина
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Грузия
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Венгрия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Северная Ирландия
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ирландия
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Австрия
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Израиль
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Косово
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Польша
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Румыния
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Босния и Герцеговина
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Сан-Марино
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Финляндия
|0
|0
|3
|Албания
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Беларусь
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Кипр
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Латвия
|0
|0
|3
|Армения
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Черногория
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Молдавия
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Казахстан
|0
|0
|3
|Фарерские острова
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Словакия
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Люксембург
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Эстония
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Болгария
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Мальта
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Андорра
|0
|0
|3
|Гибралтар
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лихтенштейн
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Литва
|0
|0
|3
|Азербайджан
|0
|0