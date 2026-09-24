Косово - Ирландия 24 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Косово - Ирландия, которое состоится 24 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 3. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Фадиль Вокри (Приштина, Косово). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Ариянет Мурич
|15
|зщ
|Мергим Войвода
|5
|зщ
|Люмбард Деллова
|21
|зщ
|Альбиан Хайдари
|13
|зщ
|Дион Галлапени
|2
|пз
|Донат Рудани
|24
|пз
|Леон Авдуллаху
|10
|пз
|Эдон Жегрова
|20
|пз
|Велдин Ходжа
|11
|нп
|Фисник Аслани
|18
|нп
|Ведат Мурики
|1
|вр
|Кивин Келлехер
|5
|зщ
|Джейк О'Брайен
|4
|зщ
|Дара О'Ши
|15
|зщ
|Джон Иган
|19
|пз
|Джеймс Абанква
|6
|пз
|Джейсон Моламби
|20
|пз
|Чидози Огбене
|8
|пз
|Джейсон Найт
|3
|пз
|Райан Мэннинг
|11
|пз
|Финн Азаз
|7
|нп
|Трой Пэрротт
|Франко Фода
|Хеймир Хадльгримссон
|07.06.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|31.05.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|31.03.2026
|ЧМ-2026 — Европа
|Плей-офф. Финал
|0 : 1
|26.03.2026
|ЧМ-2026 — Европа
|Плей-офф. 1/2 финала
|3 : 4
|18.11.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа B. 6-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Словения
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Швейцария
|0
|0
|3
|Северная Македония
|0
|0
| 4
Стыковая зона
|Шотландия
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Украина
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Грузия
|0
|0
|3
|Венгрия
|0
|0
| 4
Стыковая зона
|Северная Ирландия
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ирландия
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Австрия
|0
|0
|3
|Израиль
|0
|0
| 4
Стыковая зона
|Косово
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Польша
|0
|0
|3
|Румыния
|0
|0
| 4
Стыковая зона
|Босния и Герцеговина
|0
|0