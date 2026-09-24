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Косово - Ирландия 24 Сентября прямая трансляция

Стадион: Фадиль Вокри (Приштина, Косово), вместимость: 13500
24 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 3. 1-й тур
Главный судья: Лоуренс Виссер (Бельгия);
Косово
Ирландия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Косово - Ирландия, которое состоится 24 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 3. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Фадиль Вокри (Приштина, Косово). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Косово
Ирландия
1 Косово вр Ариянет Мурич
15 Косово зщ Мергим Войвода
5 Косово зщ Люмбард Деллова
21 Косово зщ Альбиан Хайдари
13 Косово зщ Дион Галлапени
2 Косово пз Донат Рудани
24 Косово пз Леон Авдуллаху
10 Косово пз Эдон Жегрова
20 Косово пз Велдин Ходжа
11 Косово нп Фисник Аслани
18 Косово нп Ведат Мурики
1 Ирландия вр Кивин Келлехер
5 Ирландия зщ Джейк О'Брайен
4 Ирландия зщ Дара О'Ши
15 Ирландия зщ Джон Иган
19 Ирландия пз Джеймс Абанква
6 Ирландия пз Джейсон Моламби
20 Ирландия пз Чидози Огбене
8 Ирландия пз Джейсон Найт
3 Ирландия пз Райан Мэннинг
11 Ирландия пз Финн Азаз
7 Ирландия нп Трой Пэрротт
Главные тренеры
Германия Франко Фода
Исландия Хеймир Хадльгримссон
История личных встреч
07.06.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Косово3 : 0
31.05.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи 2 : 1Косово
31.03.2026 ЧМ-2026 — Европа Плей-офф. Финал Косово0 : 1
26.03.2026 ЧМ-2026 — Европа Плей-офф. 1/2 финала 3 : 4Косово
18.11.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа B. 6-й тур Косово1 : 1
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Словения00
2
Плей-офф за повышение
Швейцария00
3 Северная Македония00
4
Стыковая зона
Шотландия00
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Украина00
2
Плей-офф за повышение
Грузия00
3 Венгрия00
4
Стыковая зона
Северная Ирландия00
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Ирландия00
2
Плей-офф за повышение
Австрия00
3 Израиль00
4
Стыковая зона
Косово00
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Швеция00
2
Плей-офф за повышение
Польша00
3 Румыния00
4
Стыковая зона
Босния и Герцеговина00
Кто победит?
5 голосов болельщиков
Косово
0%
Ничья
20%
Ирландия
80%

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