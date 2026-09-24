Австрия - Израиль 24 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Австрия - Израиль, которое состоится 24 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 3. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Райффайзен-Арена (Линц, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Александр Шлагер
|3
|зщ
|Кевин Дансо
|15
|зщ
|Филипп Линхарт
|5
|зщ
|Штефан Пош
|16
|зщ
|Филипп Мвене
|18
|пз
|Романо Шмид
|21
|пз
|Патрик Виммер
|6
|пз
|Николас Зайвальд
|4
|пз
|Ксавер Шлагер
|24
|пз
|Пауль Ваннер
|11
|нп
|Михаэль Грегорич
|1
|вр
|Даниэль Перец
|2
|зщ
|Элазар Даса
|3
|зщ
|Рой Ревиво
|12
|зщ
|Илай Фейнгольд
|13
|зщ
|Раз Шломо
|11
|пз
|Лиэль Абада
|16
|пз
|Мохаммад Абу Фани
|10
|пз
|Манор Соломон
|пз
|Дор Перец
|11
|нп
|Оскар Глух
|нп
|Дор Тургеман
|Ральф Рангник
|Ран Бен-Шимон
|12.11.2021
|ЧМ-2022 — Европа
|Группа F. 9-й тур
|4 : 2
|04.09.2021
|ЧМ-2022 — Европа
|Группа F. 5-й тур
|5 : 2
|10.10.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа G. 7-й тур
|3 : 1
|24.03.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа G. 2-й тур
|4 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Словения
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Швейцария
|0
|0
|3
|Северная Македония
|0
|0
| 4
Стыковая зона
|Шотландия
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Украина
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Грузия
|0
|0
|3
|Венгрия
|0
|0
| 4
Стыковая зона
|Северная Ирландия
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ирландия
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Австрия
|0
|0
|3
|Израиль
|0
|0
| 4
Стыковая зона
|Косово
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Польша
|0
|0
|3
|Румыния
|0
|0
| 4
Стыковая зона
|Босния и Герцеговина
|0
|0