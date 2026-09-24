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Австрия - Израиль 24 Сентября прямая трансляция

Стадион: Райффайзен-Арена (Линц, Австрия), вместимость: 19080
24 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 3. 1-й тур
Главный судья: Георги Кабаков (Пловдив, Болгария);
Австрия
Израиль

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Австрия - Израиль, которое состоится 24 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 3. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Райффайзен-Арена (Линц, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Австрия
Израиль
1 Австрия вр Александр Шлагер
3 Австрия зщ Кевин Дансо
15 Австрия зщ Филипп Линхарт
5 Австрия зщ Штефан Пош
16 Австрия зщ Филипп Мвене
18 Австрия пз Романо Шмид
21 Австрия пз Патрик Виммер
6 Австрия пз Николас Зайвальд
4 Австрия пз Ксавер Шлагер
24 Австрия пз Пауль Ваннер
11 Австрия нп Михаэль Грегорич
1 Израиль вр Даниэль Перец
2 Израиль зщ Элазар Даса
3 Израиль зщ Рой Ревиво
12 Израиль зщ Илай Фейнгольд
13 Израиль зщ Раз Шломо
11 Израиль пз Лиэль Абада
16 Израиль пз Мохаммад Абу Фани
10 Израиль пз Манор Соломон
Израиль пз Дор Перец
11 Израиль нп Оскар Глух
Израиль нп Дор Тургеман
Главные тренеры
Германия Ральф Рангник
Израиль Ран Бен-Шимон
История личных встреч
12.11.2021 ЧМ-2022 — Европа Группа F. 9-й тур Австрия4 : 2Израиль
04.09.2021 ЧМ-2022 — Европа Группа F. 5-й тур Израиль5 : 2Австрия
10.10.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа G. 7-й тур Австрия3 : 1Израиль
24.03.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа G. 2-й тур Израиль4 : 2Австрия
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Словения00
2
Плей-офф за повышение
Швейцария00
3 Северная Македония00
4
Стыковая зона
Шотландия00
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Украина00
2
Плей-офф за повышение
Грузия00
3 Венгрия00
4
Стыковая зона
Северная Ирландия00
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Ирландия00
2
Плей-офф за повышение
Австрия00
3 Израиль00
4
Стыковая зона
Косово00
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Швеция00
2
Плей-офф за повышение
Польша00
3 Румыния00
4
Стыковая зона
Босния и Герцеговина00
Кто победит?
10 голосов болельщиков
Австрия
60%
Ничья
10%
Израиль
30%

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