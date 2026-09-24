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Лихтенштейн - Литва 24 Сентября прямая трансляция

Стадион: Райнпарк (Вадуц, Лихтенштейн), вместимость: 7838
24 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига D, Группа 2. 1-й тур
Лихтенштейн
Литва

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лихтенштейн - Литва, которое состоится 24 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА. Лига D, Группа 2. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Райнпарк (Вадуц, Лихтенштейн). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лихтенштейн
Литва
Главные тренеры
ГерманияКонрад Фюнфштюк
ЛитваЭдгарас Янкаускас
История личных встреч
10.09.2013ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа G. 8-й турЛитва2 : 0Лихтенштейн
12.10.2012ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа G. 3-й турЛихтенштейн0 : 2Литва
02.09.2011ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа I. 7-й турЛитва0 : 0Лихтенштейн
03.06.2011ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа I. 5-й турЛихтенштейн2 : 0Литва
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Мальта00
2
Плей-офф за повышение
Андорра00
3 Гибралтар00
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Лихтенштейн00
2
Плей-офф за повышение
Литва00
3 Азербайджан00
Кто победит?
6 голосов болельщиков
Лихтенштейн
17%
Ничья
0%
Литва
83%

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