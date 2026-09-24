Лихтенштейн - Литва 24 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лихтенштейн - Литва, которое состоится 24 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА. Лига D, Группа 2. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Райнпарк (Вадуц, Лихтенштейн). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Конрад Фюнфштюк
|Эдгарас Янкаускас
|10.09.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа G. 8-й тур
|2 : 0
|12.10.2012
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа G. 3-й тур
|0 : 2
|02.09.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа I. 7-й тур
|0 : 0
|03.06.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа I. 5-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Мальта
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Андорра
|0
|0
|3
|Гибралтар
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лихтенштейн
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Литва
|0
|0
|3
|Азербайджан
|0
|0