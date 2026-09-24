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Япония - Уругвай 24 Сентября прямая трансляция

24 Сентября 2026 года в 13:05 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2026, Товарищеские матчи
Япония
Уругвай

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Япония - Уругвай, которое состоится 24 Сентября 2026 года в 13:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) — 2026, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Япония
Уругвай
Главные тренеры
Япония Хадзимэ Мориясу
Аргентина Марсело Бьельса
История личных встреч
24.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) — 2023 Япония1 : 1Уругвай
21.06.2019 Кубок Америки — 2019 Группа C. 2-й тур Уругвай2 : 2Япония
16.10.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Япония4 : 3Уругвай
05.09.2014 Товарищеские матчи (сборные) Сентябрь 2014 Япония0 : 2Уругвай
14.08.2013 Товарищеские матчи (сборные) Август 2013 Япония2 : 4Уругвай
Кто победит?
9 голосов болельщиков
Япония
67%
Ничья
0%
Уругвай
33%

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