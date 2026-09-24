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Узбекистан - Иран 24 Сентября прямая трансляция

24 Сентября 2026 года в 17:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2026, Товарищеские матчи
Узбекистан
Иран

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Узбекистан - Иран, которое состоится 24 Сентября 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) — 2026, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Узбекистан
Иран
Главные тренеры
Италия Фабио Каннаваро
Иран Амир Галенои
История личных встреч
18.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Узбекистан0 : 0 4 : 3Иран
25.03.2025 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 8-й тур Иран2 : 2Узбекистан
10.10.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 3-й тур Узбекистан0 : 0Иран
11.06.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа E. 6-й тур Иран0 : 0Узбекистан
21.11.2023 ЧМ-2026 — Азия Группа E. 2-й тур Узбекистан2 : 2Иран
20.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) — 2023 Узбекистан0 : 1Иран
08.10.2020 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Узбекистан1 : 2Иран
11.09.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Узбекистан0 : 1Иран
19.05.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Иран1 : 0Узбекистан
12.06.2017 ЧМ-2018 - Азия Группа A. 8-й тур Иран2 : 0Узбекистан
Кто победит?
10 голосов болельщиков
Узбекистан
50%
Ничья
20%
Иран
30%

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