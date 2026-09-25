01:10 ()
Свернуть список

Италия - Бельгия 25 Сентября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
25 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 1. 1-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Италия
Бельгия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Италия - Бельгия, которое состоится 25 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 1. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Италия
Бельгия
Главные тренеры
Италия Роберто Манчини
Нидерланды Марк ван Боммел
История личных встреч
14.11.2024 Лига наций УЕФА Лига А. Группа 2. 5-й тур Бельгия0 : 1Италия
10.10.2024 Лига наций УЕФА Лига А. Группа 2. 3-й тур Италия2 : 2Бельгия
10.10.2021 Лига наций УЕФА Лига A. За 3-е место Италия2 : 1Бельгия
02.07.2021 ЧЕ-2020 - финальный раунд 1/4 финала Бельгия1 : 2Италия
13.06.2016 ЧЕ-2016 - финальный раунд Группа E Бельгия0 : 2Италия
13.11.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Бельгия3 : 1Италия
Турнирная таблица
Лига A. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Турция00
2
1/4 финала
Франция00
3
Стыковая зона
Италия00
4
Зона вылета
Бельгия00
Лига A. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Греция00
2
1/4 финала
Нидерланды00
3
Стыковая зона
Сербия00
4
Зона вылета
Германия00
Лига A. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания00
2
1/4 финала
Англия00
3
Стыковая зона
Чехия00
4
Зона вылета
Хорватия00
Лига A. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Уэльс00
2
1/4 финала
Дания00
3
Стыковая зона
Португалия00
4
Зона вылета
Норвегия00
Лига B. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Словения00
2
Плей-офф за повышение
Швейцария00
3
Стыковая зона
Северная Македония00
4
Зона вылета
Шотландия00
Лига B. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Украина00
2
Плей-офф за повышение
Грузия00
3
Стыковая зона
Венгрия00
4
Зона вылета
Северная Ирландия00
Лига B. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Ирландия00
2
Плей-офф за повышение
Австрия00
3
Стыковая зона
Израиль00
4
Зона вылета
Косово00
Лига B. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Швеция00
2
Плей-офф за повышение
Польша00
3
Стыковая зона
Румыния00
4
Зона вылета
Босния и Герцеговина00
Лига C. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Сан-Марино00
2
Плей-офф за повышение
Финляндия00
3 Албания00
4
Зона вылета
Беларусь00
Лига C. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Кипр00
2
Плей-офф за повышение
Латвия00
3 Армения00
4
Зона вылета
Черногория00
Лига C. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия00
2
Плей-офф за повышение
Казахстан00
3 Фарерские острова00
4
Зона вылета
Словакия00
Лига C. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Люксембург00
2
Плей-офф за повышение
Эстония00
3 Исландия00
4
Зона вылета
Болгария00
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Мальта00
2
Плей-офф за повышение
Андорра00
3 Гибралтар00
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Лихтенштейн00
2
Плей-офф за повышение
Литва00
3 Азербайджан00
Кто победит?
10 голосов болельщиков
Италия
30%
Ничья
10%
Бельгия
60%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close