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Венгрия - Украина 25 Сентября прямая трансляция

Стадион: Пушкаш Арена (Будапешт, Венгрия), вместимость: 67889
25 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 2. 1-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Венгрия
Украина

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венгрия - Украина, которое состоится 25 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 2. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Пушкаш Арена (Будапешт, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Венгрия
Украина
Главные тренеры
Италия Марко Росси
Италия Андреа Мальдера
История личных встреч
09.06.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Венгрия3 : 1
05.06.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Венгрия2 : 1
31.03.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Венгрия0 : 0
28.03.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Венгрия1 : 0
16.11.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа F. 6-й тур Венгрия2 : 3
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Словения00
2
Плей-офф за повышение
Швейцария00
3 Северная Македония00
4
Стыковая зона
Шотландия00
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Украина00
2
Плей-офф за повышение
Грузия00
3 Венгрия00
4
Стыковая зона
Северная Ирландия00
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Ирландия00
2
Плей-офф за повышение
Австрия00
3 Израиль00
4
Стыковая зона
Косово00
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Швеция00
2
Плей-офф за повышение
Польша00
3 Румыния00
4
Стыковая зона
Босния и Герцеговина00
Кто победит?
23 голосов болельщиков
Венгрия
13%
Ничья
9%
Украина
78%

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