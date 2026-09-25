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Армения - Латвия 25 Сентября прямая трансляция

Стадион: Республиканский имени Вазгена Саркисяна (Ереван, Армения), вместимость: 14935
25 Сентября 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 2. 1-й тур
Армения
Латвия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Армения - Латвия, которое состоится 25 Сентября 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 2. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Республиканский имени Вазгена Саркисяна (Ереван, Армения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Армения
Латвия
Главные тренеры
Армения Егише Меликович Меликян
Италия Паоло Николато
История личных встреч
17.11.2024 Лига наций УЕФА Лига С. Группа 4. 6-й тур Латвия1 : 2Армения
07.09.2024 Лига наций УЕФА Лига С. Группа 4. 1-й тур Армения4 : 1Латвия
12.10.2023 ЧЕ-2024 — квалификация Группа D. 7-й тур Латвия2 : 0Армения
19.06.2023 ЧЕ-2024 — квалификация Группа D. 4-й тур Армения2 : 1Латвия
03.09.2014 Товарищеские матчи (сборные) Сентябрь 2014 Латвия2 : 0Армения
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Сан-Марино00
2
Плей-офф за повышение
Финляндия00
3 Албания00
4
Стыковая зона
Беларусь00
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Кипр00
2
Плей-офф за повышение
Латвия00
3 Армения00
4
Стыковая зона
Черногория00
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия00
2
Плей-офф за повышение
Казахстан00
3 Фарерские острова00
4
Стыковая зона
Словакия00
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Люксембург00
2
Плей-офф за повышение
Эстония00
3 Исландия00
4
Стыковая зона
Болгария00
Кто победит?
11 голосов болельщиков
Армения
73%
Ничья
9%
Латвия
18%

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