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Черногория - Кипр 25 Сентября прямая трансляция

Стадион: Под Горицом (Подгорица, Черногория), вместимость: 15230
25 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 2. 1-й тур
Черногория
Кипр

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черногория - Кипр, которое состоится 25 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 2. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Под Горицом (Подгорица, Черногория). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черногория
Кипр
Главные тренеры
Черногория Мирко Вучинич
Греция Апостолос Манциоз
История личных встреч
17.11.2020 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 1. 6-й тур Черногория4 : 0Кипр
05.09.2020 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 1. 1-й тур Кипр0 : 2Черногория
23.03.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 2 Кипр0 : 0Черногория
09.09.2009 ЧМ-2010 - Европа Группа 8. 9-й тур Черногория1 : 1Кипр
06.06.2009 ЧМ-2010 - Европа Группа 8. 7-й тур Кипр2 : 2Черногория
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Сан-Марино00
2
Плей-офф за повышение
Финляндия00
3 Албания00
4
Стыковая зона
Беларусь00
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Кипр00
2
Плей-офф за повышение
Латвия00
3 Армения00
4
Стыковая зона
Черногория00
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия00
2
Плей-офф за повышение
Казахстан00
3 Фарерские острова00
4
Стыковая зона
Словакия00
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Люксембург00
2
Плей-офф за повышение
Эстония00
3 Исландия00
4
Стыковая зона
Болгария00
Кто победит?
5 голосов болельщиков
Черногория
40%
Ничья
20%
Кипр
40%

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