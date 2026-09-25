01:11 ()
Свернуть список

Жирона - Альбасете 25 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
25 Сентября 2026 года в 21:30 (+03:00). Испания — Сегунда, 7-й тур
Жирона
Альбасете

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Альбасете, которое состоится 25 Сентября 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Сегунда, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жирона
Жирона
Альбасете
Альбасете
Главные тренеры
Испания Альберто Гонсалес
История личных встреч
28.03.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 31-й тур Жирона2 : 1Альбасете
06.12.2020 Испания - Сегунда Сегунда. 17-й тур Альбасете0 : 2Жирона
07.03.2020 Испания - Сегунда Сегунда. 31-й тур Жирона1 : 1Альбасете
23.08.2019 Испания - Сегунда Сегунда. 2-й тур Альбасете1 : 0Жирона
23.04.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 35-й тур Альбасете0 : 3Жирона
22.11.2015 Испания - Сегунда Сегунда. 14-й тур Жирона3 : 0Альбасете
15.03.2015 Испания - Сегунда Сегунда. 29-й тур Жирона2 : 2Альбасете
11.10.2014 Испания - Сегунда Сегунда. 8-й тур Альбасете0 : 1Жирона
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Кастельон616
2
Повышение
Эйбар615
3
Плей-офф за повышение
Мальорка613
4
Плей-офф за повышение
Альмерия612
5
Плей-офф за повышение
Бургос611
6
Плей-офф за повышение
Сабадель611
7 Леганес611
8 Жирона610
9 Спортинг Хихон610
10 Тенерифе610
11 Лас-Пальмас610
12 Овьедо68
13 Гранада68
14 Реал Сосьедад-268
15 Сельта Фортуна67
16 Кордова66
17 Эльденсе65
18 Вальядолид65
19
Зона вылета
Кадис63
20
Зона вылета
ФК Андорра63
21
Зона вылета
Альбасете61
22
Зона вылета
Сеута61
Кто победит?
6 голосов болельщиков
Жирона
83%
Ничья
17%
Альбасете
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close