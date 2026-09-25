Жирона - Альбасете 25 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Альбасете, которое состоится 25 Сентября 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Сегунда, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Альберто Гонсалес
|28.03.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 31-й тур
|2 : 1
|06.12.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 17-й тур
|0 : 2
|07.03.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 31-й тур
|1 : 1
|23.08.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 2-й тур
|1 : 0
|23.04.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 35-й тур
|0 : 3
|22.11.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 14-й тур
|3 : 0
|15.03.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 29-й тур
|2 : 2
|11.10.2014
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 8-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Кастельон
|6
|16
| 2
Повышение
|Эйбар
|6
|15
| 3
Плей-офф за повышение
|Мальорка
|6
|13
| 4
Плей-офф за повышение
|Альмерия
|6
|12
| 5
Плей-офф за повышение
|Бургос
|6
|11
| 6
Плей-офф за повышение
|Сабадель
|6
|11
|7
|Леганес
|6
|11
|8
|Жирона
|6
|10
|9
|Спортинг Хихон
|6
|10
|10
|Тенерифе
|6
|10
|11
|Лас-Пальмас
|6
|10
|12
|Овьедо
|6
|8
|13
|Гранада
|6
|8
|14
|Реал Сосьедад-2
|6
|8
|15
|Сельта Фортуна
|6
|7
|16
|Кордова
|6
|6
|17
|Эльденсе
|6
|5
|18
|Вальядолид
|6
|5
| 19
Зона вылета
|Кадис
|6
|3
| 20
Зона вылета
|ФК Андорра
|6
|3
| 21
Зона вылета
|Альбасете
|6
|1
| 22
Зона вылета
|Сеута
|6
|1