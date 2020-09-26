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Англия - Испания 26 Сентября прямая трансляция

Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
26 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 3. 1-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Англия
Испания

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Англия
Испания
1АнглияврДжордан Пикфорд
2АнглиязщЭзри Конса
6АнглиязщМарк-Израэль Гехи
16АнглиязщТрент Александер-Арнольд
3АнглиязщНико О'Райли
8АнглияпзЭллиот Андерсон
28АнглияпзАлекс Скотт
7АнглияпзБукайо Сака
10АнглияпзДжуд Беллингем
18АнглияпзЭнтони Гордон
9АнглиянпГарри Кейн
23ИспанияврУнай Симон
22ИспаниязщПау Кубарси
14ИспаниязщЭмерик Лапорт
24ИспаниязщМарк Кукурелья
4ИспаниязщЭрик Гарсия
10ИспанияпзДани Ольмо
16Испанияпз Родри
8ИспанияпзФабиан Руис
19ИспаниянпЛамин Ямаль
21ИспаниянпМикель Оярсабаль
7ИспаниянпФерран Торрес
Главные тренеры
ГерманияТомас Тухель
ИспанияЛуис де ла Фуэнте
История личных встреч
14.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раундФиналИспания2 : 1Англия
15.10.2018Лига наций УЕФАЛига A. Группа 4. 4-й турИспания2 : 3Англия
08.09.2018Лига наций УЕФАЛига A. Группа 4. 1-й турАнглия1 : 2Испания
15.11.2016Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Англия2 : 2Испания
13.11.2015Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Испания2 : 0Англия
12.11.2011Товарищеские матчи (сборные)Ноябрь 2011Англия1 : 0Испания
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Турция00
2
1/4 финала
Франция00
3
Стыковая зона
Италия00
4
Зона вылета
Бельгия00
Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Греция13
2
1/4 финала
Германия11
3
Стыковая зона
Нидерланды11
4
Зона вылета
Сербия10
Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания00
2
1/4 финала
Англия00
3
Стыковая зона
Чехия00
4
Зона вылета
Хорватия00
Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Норвегия13
2
1/4 финала
Португалия13
3
Стыковая зона
Дания10
4
Зона вылета
Уэльс10
Кто победит?
5 голосов болельщиков
Англия
0%
Ничья
20%
Испания
80%

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