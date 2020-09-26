Англия - Испания 26 Сентября прямая трансляция
Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
26 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 3. 1-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Англия
Испания
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|2
|зщ
|Эзри Конса
|6
|зщ
|Марк-Израэль Гехи
|16
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|3
|зщ
|Нико О'Райли
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|28
|пз
|Алекс Скотт
|7
|пз
|Букайо Сака
|10
|пз
|Джуд Беллингем
|18
|пз
|Энтони Гордон
|9
|нп
|Гарри Кейн
|23
|вр
|Унай Симон
|22
|зщ
|Пау Кубарси
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|24
|зщ
|Марк Кукурелья
|4
|зщ
|Эрик Гарсия
|10
|пз
|Дани Ольмо
|16
|пз
|Родри
|8
|пз
|Фабиан Руис
|19
|нп
|Ламин Ямаль
|21
|нп
|Микель Оярсабаль
|7
|нп
|Ферран Торрес
Главные тренеры
|Томас Тухель
|Луис де ла Фуэнте
История личных встреч
|14.07.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Финал
|2 : 1
|15.10.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 4. 4-й тур
|2 : 3
|08.09.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 4. 1-й тур
|1 : 2
|15.11.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 2
|13.11.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 0
|12.11.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2011
|1 : 0
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Турция
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Франция
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Италия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Бельгия
|0
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Греция
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Германия
|1
|1
| 3
Стыковая зона
|Нидерланды
|1
|1
| 4
Зона вылета
|Сербия
|1
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Испания
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Англия
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Чехия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Хорватия
|0
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Норвегия
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Португалия
|1
|3
| 3
Стыковая зона
|Дания
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Уэльс
|1
|0
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