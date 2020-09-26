Чехия - Хорватия 26 Сентября прямая трансляция
Стадион: Фортуна Арена (Прага, Чехия), вместимость: 21000
26 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 3. 1-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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на матч
Составы команд
Чехия
Хорватия
|23
|вр
|Лукаш Горничек
|5
|зщ
|Владимир Цоуфал
|4
|зщ
|Робин Гранач
|6
|зщ
|Штепан Халоупек
|зщ
|Ондржей Кричфалуши
|18
|пз
|Михал Садилек
|пз
|Роман Мацек
|пз
|Лукаш Амброс
|9
|пз
|Адам Карабец
|15
|пз
|Павел Шульц
|9
|нп
|Адам Гложек
|1
|вр
|Доминик Ливакович
|2
|зщ
|Йосип Станишич
|22
|зщ
|Лука Вушкович
|4
|зщ
|Йошко Гвардиол
|14
|зщ
|Иван Перишич
|8
|пз
|Матео Ковачич
|16
|пз
|Мартин Батурина
|13
|пз
|Никола Влашич
|17
|пз
|Петар Сучич
|10
|пз
|Лука Модрич
|11
|нп
|Анте Будимир
Главные тренеры
|Санти Дения
|Славен Билич
История личных встреч
|09.10.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа L. 7-й тур
|0 : 0
|09.06.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа L. 4-й тур
|5 : 1
|18.06.2021
|ЧЕ-2020 - финальный раунд
|Группа D. 2-й тур
|1 : 1
|17.06.2016
|ЧЕ-2016 — финальный раунд
|Группа D
|2 : 2
|09.02.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Февраль 2011
|4 : 2
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Турция
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Франция
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Италия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Бельгия
|0
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Греция
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Германия
|1
|1
| 3
Стыковая зона
|Нидерланды
|1
|1
| 4
Зона вылета
|Сербия
|1
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Испания
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Англия
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Чехия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Хорватия
|0
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Норвегия
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Португалия
|1
|3
| 3
Стыковая зона
|Дания
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Уэльс
|1
|0
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