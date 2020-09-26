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Чехия - Хорватия 26 Сентября прямая трансляция

Стадион: Фортуна Арена (Прага, Чехия), вместимость: 21000
26 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 3. 1-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Чехия
Хорватия

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
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на матч
Составы команд
Чехия
Хорватия
23ЧехияврЛукаш Горничек
5ЧехиязщВладимир Цоуфал
4ЧехиязщРобин Гранач
6ЧехиязщШтепан Халоупек
ЧехиязщОндржей Кричфалуши
18ЧехияпзМихал Садилек
ЧехияпзРоман Мацек
ЧехияпзЛукаш Амброс
9ЧехияпзАдам Карабец
15ЧехияпзПавел Шульц
9ЧехиянпАдам Гложек
1ХорватияврДоминик Ливакович
2ХорватиязщЙосип Станишич
22ХорватиязщЛука Вушкович
4ХорватиязщЙошко Гвардиол
14ХорватиязщИван Перишич
8ХорватияпзМатео Ковачич
16ХорватияпзМартин Батурина
13ХорватияпзНикола Влашич
17ХорватияпзПетар Сучич
10ХорватияпзЛука Модрич
11ХорватиянпАнте Будимир
Главные тренеры
ИспанияСанти Дения
ХорватияСлавен Билич
История личных встреч
09.10.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа L. 7-й турЧехия0 : 0Хорватия
09.06.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа L. 4-й турХорватия5 : 1Чехия
18.06.2021ЧЕ-2020 - финальный раундГруппа D. 2-й турХорватия1 : 1Чехия
17.06.2016ЧЕ-2016 — финальный раундГруппа DЧехия2 : 2Хорватия
09.02.2011Товарищеские матчи (сборные)Февраль 2011Хорватия4 : 2Чехия
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Турция00
2
1/4 финала
Франция00
3
Стыковая зона
Италия00
4
Зона вылета
Бельгия00
Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Греция13
2
1/4 финала
Германия11
3
Стыковая зона
Нидерланды11
4
Зона вылета
Сербия10
Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания00
2
1/4 финала
Англия00
3
Стыковая зона
Чехия00
4
Зона вылета
Хорватия00
Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Норвегия13
2
1/4 финала
Португалия13
3
Стыковая зона
Дания10
4
Зона вылета
Уэльс10
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Чехия
0%
Ничья
0%
Хорватия
100%

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