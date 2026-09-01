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Исландия - Эстония 26 Сентября прямая трансляция

Стадион: Лаугардалсвёллур (Рейкьявик, Исландия), вместимость: 15000
26 Сентября 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 4. 1-й тур
Исландия
Эстония

Стартовый состав
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Составы команд
Исландия
Эстония
Главные тренеры
ИсландияАрнар Гуннлаугссон
ЭстонияЮрген Хенн
История личных встреч
08.01.2023Товарищеские матчи (сборные) — 2023Исландия1 : 1Эстония
31.03.2015Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 2Эстония1 : 1Исландия
04.06.2014Товарищеские матчи (сборные)Июнь 2014Исландия1 : 0Эстония
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Сан-Марино00
2
Плей-офф за повышение
Финляндия00
3 Албания00
4
Стыковая зона
Беларусь00
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Кипр00
2
Плей-офф за повышение
Латвия00
3 Армения00
4
Стыковая зона
Черногория00
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия00
2
Плей-офф за повышение
Казахстан00
3 Фарерские острова00
4
Стыковая зона
Словакия00
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Люксембург00
2
Плей-офф за повышение
Эстония00
3 Исландия00
4
Стыковая зона
Болгария00
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Исландия
100%
Ничья
0%
Эстония
0%

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