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Болгария - Люксембург 26 Сентября прямая трансляция

Стадион: Христо Ботев (Пловдив, Болгария), вместимость: 22000
26 Сентября 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 4. 1-й тур
Болгария
Люксембург

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Составы команд
Болгария
Люксембург
Главные тренеры
БолгарияАлександар Димитров
ЛюксембургДжефф Штрассер
История личных встреч
15.11.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 3. 5-й турЛюксембург0 : 1Болгария
12.10.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 3. 3-й турБолгария0 : 0Люксембург
20.11.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 1Люксембург0 : 0Болгария
10.10.2017ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа A. 10-й турЛюксембург1 : 1Болгария
06.09.2016ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа A. 1-й турБолгария4 : 3Люксембург
12.09.2007ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа G. 10-й турБолгария3 : 0Люксембург
11.10.2006ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа G. 4-й турЛюксембург0 : 1Болгария
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Сан-Марино00
2
Плей-офф за повышение
Финляндия00
3 Албания00
4
Стыковая зона
Беларусь00
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Кипр00
2
Плей-офф за повышение
Латвия00
3 Армения00
4
Стыковая зона
Черногория00
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия00
2
Плей-офф за повышение
Казахстан00
3 Фарерские острова00
4
Стыковая зона
Словакия00
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Люксембург00
2
Плей-офф за повышение
Эстония00
3 Исландия00
4
Стыковая зона
Болгария00
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Болгария
100%
Ничья
0%
Люксембург
0%

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