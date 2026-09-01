Болгария - Люксембург 26 Сентября прямая трансляция
Стадион: Христо Ботев (Пловдив, Болгария), вместимость: 22000
26 Сентября 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 4. 1-й тур
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Составы команд
Болгария
Люксембург
Главные тренеры
|Александар Димитров
|Джефф Штрассер
История личных встреч
|15.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига С. Группа 3. 5-й тур
|0 : 1
|12.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига С. Группа 3. 3-й тур
|0 : 0
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|0 : 0
|10.10.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа A. 10-й тур
|1 : 1
|06.09.2016
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа A. 1-й тур
|4 : 3
|12.09.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа G. 10-й тур
|3 : 0
|11.10.2006
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа G. 4-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Сан-Марино
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Финляндия
|0
|0
|3
|Албания
|0
|0
| 4
Стыковая зона
|Беларусь
|0
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Кипр
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Латвия
|0
|0
|3
|Армения
|0
|0
| 4
Стыковая зона
|Черногория
|0
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Молдавия
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Казахстан
|0
|0
|3
|Фарерские острова
|0
|0
| 4
Стыковая зона
|Словакия
|0
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Люксембург
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Эстония
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
| 4
Стыковая зона
|Болгария
|0
|0
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