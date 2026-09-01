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Челябинск - Енисей 26 Сентября прямая трансляция

26 Сентября 2026 года в 12:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 7-й тур
Челябинск
Енисей

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Составы команд
Челябинск
Челябинск
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
РоссияРоман Михайлович Пилипчук
РоссияСергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
17.04.2026Россия — Лига Pari29-й турЕнисей3 : 0Челябинск
06.10.2025Россия — Лига Pari13-й турЧелябинск0 : 0Енисей
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1231
2
Повышение
Спартак Кс1124
3
Плей-офф за повышение
Сочи1223
4
Плей-офф за повышение
Велес1223
5 Урал1122
6 Торпедо М1120
7 Ротор1217
8 Уфа1117
9 Шинник1115
10 Енисей1113
11 Арсенал Т1213
12 Нефтехимик1212
13 Челябинск1111
14 Волга Ул1111
15 Ленинградец1110
16
Зона вылета
КАМАЗ129
17
Зона вылета
Текстильщик127
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск115
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Челябинск
0%
Ничья
0%
Енисей
0%

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