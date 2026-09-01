Волга Ул - Ленинградец 26 Сентября прямая трансляция
26 Сентября 2026 года в 16:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 7-й тур
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Составы команд
Волга Ул
Ульяновск
Ленинградец
Ленинградская область
Главные тренеры
|Михаил Владимирович Белов
|Александр Александрович Грищенко
|Александр Александрович Грищенко
|Александр Александрович Грищенко
|Александр Александрович Грищенко
|Сергей Иванович Подпалый
История личных встреч
|08.06.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 17-й тур
|1 : 3
|23.04.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 9-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|12
|31
| 2
Повышение
|Спартак Кс
|11
|24
| 3
Плей-офф за повышение
|Сочи
|12
|23
| 4
Плей-офф за повышение
|Велес
|12
|23
|5
|Урал
|11
|22
|6
|Торпедо М
|11
|20
|7
|Ротор
|12
|17
|8
|Уфа
|11
|17
|9
|Шинник
|11
|15
|10
|Енисей
|11
|13
|11
|Арсенал Т
|12
|13
|12
|Нефтехимик
|12
|12
|13
|Челябинск
|11
|11
|14
|Волга Ул
|11
|11
|15
|Ленинградец
|11
|10
| 16
Зона вылета
|КАМАЗ
|12
|9
| 17
Зона вылета
|Текстильщик
|12
|7
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|11
|5
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