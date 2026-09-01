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Волга Ул - Ленинградец 26 Сентября прямая трансляция

26 Сентября 2026 года в 16:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 7-й тур
Волга Ул
Ленинградец

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Составы команд
Волга Ул
Ульяновск
Ленинградец
Ленинградская область
Главные тренеры
РоссияМихаил Владимирович Белов
РоссияАлександр Александрович Грищенко
РоссияАлександр Александрович Грищенко
РоссияАлександр Александрович Грищенко
РоссияАлександр Александрович Грищенко
РоссияСергей Иванович Подпалый
История личных встреч
08.06.2025Россия — Leon-Вторая лига АГруппа Золото. 2-й этап. 17-й турЛенинградец1 : 3Волга Ул
23.04.2025Россия — Leon-Вторая лига АГруппа Золото. 2-й этап. 9-й турВолга Ул3 : 0Ленинградец
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1231
2
Повышение
Спартак Кс1124
3
Плей-офф за повышение
Сочи1223
4
Плей-офф за повышение
Велес1223
5 Урал1122
6 Торпедо М1120
7 Ротор1217
8 Уфа1117
9 Шинник1115
10 Енисей1113
11 Арсенал Т1213
12 Нефтехимик1212
13 Челябинск1111
14 Волга Ул1111
15 Ленинградец1110
16
Зона вылета
КАМАЗ129
17
Зона вылета
Текстильщик127
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск115
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Волга Ул
0%
Ничья
0%
Ленинградец
0%

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