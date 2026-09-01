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Украина U21 - Турция U21 26 Сентября прямая трансляция

26 Сентября 2026 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2027 — квалификация, Группа H
Украина U21
Турция U21

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Составы команд
Украина U21
Турция U21
Главные тренеры
Испания Унаи Мельгоса
Турция Эгимен Коркмаз
История личных встреч
14.11.2025 U21 ЧЕ-2027 — квалификация Группа H Турция U211 : 0Украина U21
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания U21721
2 Финляндия U21716
3 Румыния U21713
4 Косово U21811
5 Кипр U2173
6 Сан-Марино U2180
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия U21719
2 Чехия U21815
3 Шотландия U21811
4 Болгария U21711
5 Азербайджан U2187
6 Гибралтар U2180
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Франция U21717
2 Швейцария U21714
3 Исландия U21812
4 Фарерские острова U2179
5 Люксембург U2164
6 Эстония U2172
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия U21719
2 Словакия U21716
3 Ирландия U21711
4 Андорра U2187
5 Молдавия U2185
6 Казахстан U2174
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Польша U21824
2 Италия U21821
3 Черногория U21810
4 Швеция U21810
5 Северная Македония U2186
6 Армения U2180
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Германия U21718
2 Греция U21718
3 Северная Ирландия U21710
4 Грузия U2179
5 Латвия U2175
6 Мальта U2170
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия U21512
2 Босния и Герцеговина U2167
3 Израиль U2167
4 Нидерланды U2155
5 Словения U2165
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Хорватия U21513
2 Турция U21611
3 Украина U2168
4 Венгрия U2153
5 Литва U2162
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Бельгия U21613
2 Австрия U21610
3 Дания U21510
4 Уэльс U2166
5 Беларусь U2174
Кто победит?
5 голосов болельщиков
Украина U21
80%
Ничья
0%
Турция U21
20%

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