Сербия - Нидерланды 27 Сентября прямая трансляция
Стадион: Райко Митич (Белград, Сербия), вместимость: 51862
27 Сентября 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 2. 2-й тур
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Сербия
Нидерланды
|23
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|13
|зщ
|Никола Симич
|16
|зщ
|Страхиня Эракович
|3
|зщ
|Страхиня Павлович
|17
|зщ
|Алекса Терзич
|11
|зщ
|Филип Костич
|14
|пз
|Андрия Живкович
|22
|пз
|Саша Лукич
|20
|пз
|Сергей Милинкович-Савич
|10
|пз
|Душан Тадич
|8
|нп
|Лука Йович
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|22
|зщ
|Дензел Думфрис
|6
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|15
|зщ
|Микки ван де Вен
|8
|пз
|Райан Гравенберх
|20
|пз
|Тён Копмейнерс
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|7
|нп
|Крисенсио Саммервилл
|11
|нп
|Коди Гакпо
|17
|нп
|Мекс Мердинк
Главные тренеры
|Велько Паунович
|Хавьер Эрнандес
История личных встреч
|24.09.2026
|Лига наций УЕФА. Лига A
|Группа 2. 1-й тур
|1 : 2
|05.06.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|5 : 1
|31.05.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|31.03.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|27.03.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|3 : 0
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Бельгия
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Франция
|1
|3
| 3
Стыковая зона
|Турция
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Италия
|1
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Греция
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Германия
|1
|1
| 3
Стыковая зона
|Нидерланды
|1
|1
| 4
Зона вылета
|Сербия
|1
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Испания
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Англия
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Чехия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Хорватия
|0
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Норвегия
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Португалия
|1
|3
| 3
Стыковая зона
|Дания
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Уэльс
|1
|0
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