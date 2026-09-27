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Сербия - Нидерланды 27 Сентября прямая трансляция

Стадион: Райко Митич (Белград, Сербия), вместимость: 51862
27 Сентября 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 2. 2-й тур
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);
Сербия
Нидерланды

Стартовый состав
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Составы команд
Сербия
Нидерланды
23СербияврВаня Милинкович-Савич
13СербиязщНикола Симич
16СербиязщСтрахиня Эракович
3СербиязщСтрахиня Павлович
17СербиязщАлекса Терзич
11СербиязщФилип Костич
14СербияпзАндрия Живкович
22СербияпзСаша Лукич
20СербияпзСергей Милинкович-Савич
10СербияпзДушан Тадич
8СербиянпЛука Йович
1НидерландыврБарт Вербрюгген
22НидерландызщДензел Думфрис
6НидерландызщЯн Паул ван Хекке
4НидерландызщВирджил ван Дейк
15НидерландызщМикки ван де Вен
8НидерландыпзРайан Гравенберх
20НидерландыпзТён Копмейнерс
14НидерландыпзТейани Рейндерс
7НидерландынпКрисенсио Саммервилл
11НидерландынпКоди Гакпо
17НидерландынпМекс Мердинк
Главные тренеры
СербияВелько Паунович
ИспанияХавьер Эрнандес
История личных встреч
24.09.2026Лига наций УЕФА. Лига AГруппа 2. 1-й турСербия1 : 2
05.06.2026Товарищеские матчи (сборные) — 2026Товарищеские матчи5 : 1Сербия
31.05.2026Товарищеские матчи (сборные) — 2026Товарищеские матчи3 : 0Сербия
31.03.2026Товарищеские матчи (сборные) — 2026Товарищеские матчиСербия2 : 1
27.03.2026Товарищеские матчи (сборные) — 2026Товарищеские матчи3 : 0Сербия
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Бельгия13
2
1/4 финала
Франция13
3
Стыковая зона
Турция10
4
Зона вылета
Италия10
Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Греция13
2
1/4 финала
Германия11
3
Стыковая зона
Нидерланды11
4
Зона вылета
Сербия10
Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания00
2
1/4 финала
Англия00
3
Стыковая зона
Чехия00
4
Зона вылета
Хорватия00
Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Норвегия13
2
1/4 финала
Португалия13
3
Стыковая зона
Дания10
4
Зона вылета
Уэльс10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Сербия
0%
Ничья
0%
Нидерланды
0%

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