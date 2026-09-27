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Германия - Греция 27 Сентября прямая трансляция

Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
27 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 2. 2-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Германия
Греция

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Германия
Греция
1ГерманияврМарк-Андре тер Штеген
13ГерманиязщФилипп Трой
4ГерманиязщЖонатан Та
15ГерманиязщНико Шлоттербек
18ГерманиязщНатаниэль Браун
6ГерманиязщЙозуа Киммих
8ГерманияпзФеликс Нмеча
11ГерманияпзНадим Амири
19ГерманиянпКарим Адейеми
9ГерманиянпКевин Шаде
23ГерманиянпЮнес Эбнуталиб
12ГрецияврКонстантинос Цолакис
2ГрециязщГеоргиос Ваяннидис
4ГрециязщКонстантинос Мавропанос
5ГрециязщПанайотис Рецос
21ГрециязщКонстантинос Цимикас
19ГрецияпзКонстантинос Карецас
6ГрецияпзДимитриос Курбелис
20ГрецияпзХристос Зафейрис
10ГрецияпзХристос Цолис
11ГрециянпХаралампос Костулас
9ГрециянпАнастасиос Дувикас
Главные тренеры
ГерманияЮрген Клопп
СербияИван Йованович
История личных встреч
07.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Германия2 : 1Греция
22.06.2012ЧЕ-2012 - финальный раунд1/4 финалаГермания4 : 2Греция
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Бельгия13
2
1/4 финала
Франция13
3
Стыковая зона
Турция10
4
Зона вылета
Италия10
Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Греция13
2
1/4 финала
Германия11
3
Стыковая зона
Нидерланды11
4
Зона вылета
Сербия10
Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания00
2
1/4 финала
Англия00
3
Стыковая зона
Чехия00
4
Зона вылета
Хорватия00
Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Норвегия13
2
1/4 финала
Португалия13
3
Стыковая зона
Дания10
4
Зона вылета
Уэльс10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Германия
0%
Ничья
0%
Греция
0%

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