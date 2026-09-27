Германия - Греция 27 Сентября прямая трансляция
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
27 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 2. 2-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Германия
Греция
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|13
|зщ
|Филипп Трой
|4
|зщ
|Жонатан Та
|15
|зщ
|Нико Шлоттербек
|18
|зщ
|Натаниэль Браун
|6
|зщ
|Йозуа Киммих
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|11
|пз
|Надим Амири
|19
|нп
|Карим Адейеми
|9
|нп
|Кевин Шаде
|23
|нп
|Юнес Эбнуталиб
|12
|вр
|Константинос Цолакис
|2
|зщ
|Георгиос Ваяннидис
|4
|зщ
|Константинос Мавропанос
|5
|зщ
|Панайотис Рецос
|21
|зщ
|Константинос Цимикас
|19
|пз
|Константинос Карецас
|6
|пз
|Димитриос Курбелис
|20
|пз
|Христос Зафейрис
|10
|пз
|Христос Цолис
|11
|нп
|Харалампос Костулас
|9
|нп
|Анастасиос Дувикас
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Иван Йованович
История личных встреч
|07.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|2 : 1
|22.06.2012
|ЧЕ-2012 - финальный раунд
|1/4 финала
|4 : 2
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Бельгия
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Франция
|1
|3
| 3
Стыковая зона
|Турция
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Италия
|1
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Греция
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Германия
|1
|1
| 3
Стыковая зона
|Нидерланды
|1
|1
| 4
Зона вылета
|Сербия
|1
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Испания
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Англия
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Чехия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Хорватия
|0
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Норвегия
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Португалия
|1
|3
| 3
Стыковая зона
|Дания
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Уэльс
|1
|0
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