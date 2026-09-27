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Израиль - Ирландия 27 Сентября прямая трансляция

Стадион: Надьердеи (Дебрецен, Венгрия), вместимость: 20340
27 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 3. 2-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Израиль
Ирландия

Стартовый состав
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Составы команд
Израиль
Ирландия
1ИзраильврДаниэль Перец
14ИзраильзщГай Мизрахи
5ИзраильзщИдан Начмиас
13ИзраильзщНикита Стоянов
3ИзраильзщРой Ревиво
8ИзраильпзДор Перец
15ИзраильпзЭлиэль Перец
17ИзраильпзАнан Халаили
10ИзраильпзМанор Соломон
20ИзраильпзЛиэль Абада
11ИзраильнпОскар Глух
1ИрландияврКивин Келлехер
15ИрландиязщДжон Иган
4ИрландиязщДара О'Ши
3ИрландияпзЛиам Скэйлз
2ИрландияпзДжеймс Абанква
8ИрландияпзДжейсон Найт
6ИрландияпзДжейсон Моламби
18ИрландияпзРайан Мэннинг
20ИрландияпзЧидози Огбене
11ИрландияпзФинн Азаз
7ИрландиянпТрой Пэрротт
Главные тренеры
ИзраильРан Бен-Шимон
ИсландияХеймир Хадльгримссон
История личных встреч
24.09.2026Лига наций УЕФА. Лига BГруппа 3. 1-й тур3 : 1Израиль
03.06.2026Товарищеские матчи (сборные) — 2026Товарищеские матчи0 : 1Израиль
26.03.2026Товарищеские матчи (сборные) — 2026Товарищеские матчи2 : 2Израиль
16.11.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа I. 10-й турИзраиль4 : 1
13.11.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчи0 : 0Израиль
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Словения11
2
Плей-офф за повышение
Шотландия11
3 Швейцария00
4
Стыковая зона
Северная Македония00
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Украина13
2
Плей-офф за повышение
Северная Ирландия13
3 Грузия10
4
Стыковая зона
Венгрия10
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия13
2
Плей-офф за повышение
Косово13
3 Ирландия10
4
Стыковая зона
Израиль10
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Швеция13
2
Плей-офф за повышение
Польша11
3 Босния и Герцеговина11
4
Стыковая зона
Румыния10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Израиль
0%
Ничья
0%
Ирландия
0%

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