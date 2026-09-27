Израиль - Ирландия 27 Сентября прямая трансляция
Стадион: Надьердеи (Дебрецен, Венгрия), вместимость: 20340
27 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 3. 2-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Израиль
Ирландия
|1
|вр
|Даниэль Перец
|14
|зщ
|Гай Мизрахи
|5
|зщ
|Идан Начмиас
|13
|зщ
|Никита Стоянов
|3
|зщ
|Рой Ревиво
|8
|пз
|Дор Перец
|15
|пз
|Элиэль Перец
|17
|пз
|Анан Халаили
|10
|пз
|Манор Соломон
|20
|пз
|Лиэль Абада
|11
|нп
|Оскар Глух
|1
|вр
|Кивин Келлехер
|15
|зщ
|Джон Иган
|4
|зщ
|Дара О'Ши
|3
|пз
|Лиам Скэйлз
|2
|пз
|Джеймс Абанква
|8
|пз
|Джейсон Найт
|6
|пз
|Джейсон Моламби
|18
|пз
|Райан Мэннинг
|20
|пз
|Чидози Огбене
|11
|пз
|Финн Азаз
|7
|нп
|Трой Пэрротт
Главные тренеры
|Ран Бен-Шимон
|Хеймир Хадльгримссон
История личных встреч
|24.09.2026
|Лига наций УЕФА. Лига B
|Группа 3. 1-й тур
|3 : 1
|03.06.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|26.03.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|16.11.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа I. 10-й тур
|4 : 1
|13.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 0
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Словения
|1
|1
| 2
Плей-офф за повышение
|Шотландия
|1
|1
|3
|Швейцария
|0
|0
| 4
Стыковая зона
|Северная Македония
|0
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Украина
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Северная Ирландия
|1
|3
|3
|Грузия
|1
|0
| 4
Стыковая зона
|Венгрия
|1
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Австрия
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Косово
|1
|3
|3
|Ирландия
|1
|0
| 4
Стыковая зона
|Израиль
|1
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Польша
|1
|1
|3
|Босния и Герцеговина
|1
|1
| 4
Стыковая зона
|Румыния
|1
|0
Кто победит?
0 голосов болельщиков