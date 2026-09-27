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Гибралтар - Андорра 27 Сентября прямая трансляция

Стадион: Европа Спортс Парк (Gibraltar, Гибралтар), вместимость: 8066
27 Сентября 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига D, Группа 1. 2-й тур
Гибралтар
Андорра

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Составы команд
Гибралтар
Андорра
Главные тренеры
ГибралтарСкотт Уайзман
АндорраКольдо Альварес
История личных встреч
04.09.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Гибралтар1 : 0Андорра
19.11.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 2Гибралтар1 : 0Андорра
07.06.2021Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 2Андорра0 : 0Гибралтар
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Мальта13
2
Плей-офф за повышение
Гибралтар00
3 Андорра10
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Литва13
2
Плей-офф за повышение
Азербайджан00
3 Лихтенштейн10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Гибралтар
0%
Ничья
0%
Андорра
0%

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