Гибралтар - Андорра 27 Сентября прямая трансляция
Стадион: Европа Спортс Парк (Gibraltar, Гибралтар), вместимость: 8066
27 Сентября 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига D, Группа 1. 2-й тур
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Составы команд
Гибралтар
Андорра
Главные тренеры
|Скотт Уайзман
|Кольдо Альварес
История личных встреч
|04.09.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|1 : 0
|19.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 2
|1 : 0
|07.06.2021
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 2
|0 : 0
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Мальта
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Гибралтар
|0
|0
|3
|Андорра
|1
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Литва
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Азербайджан
|0
|0
|3
|Лихтенштейн
|1
|0
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