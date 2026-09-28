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Турция - Италия 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Бурса Бююкшехир Беледие (Бурса, Турция), вместимость: 45000
28 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 1. 2-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Турция
Италия

Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Турция
Италия
12ТурцияврАлтай Байындыр
2ТурциязщЗеки Челик
3ТурциязщМерих Демирал
14ТурциязщАбдюлькерим Бардакджи
20ТурциязщФерди Кадыоглу
13ТурциязщЭрен Эльмалы
16ТурцияпзИсмаиль Юксек
5ТурцияпзСалих Озджан
10ТурцияпзАрда Гюлер
7ТурцияпзКерем Актюркоглу
9ТурциянпДениз Гюль
1ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
19ИталиязщДжорджио Скальвини
21ИталиязщАлессандро Бастони
5ИталиязщРиккардо Калафьори
18ИталияпзНиколо Барелла
15ИталияпзИсса Думбия
16ИталияпзДавиде Фраттези
20ИталияпзДаниэль Мальдини
10ИталиянпДжакомо Распадори
11ИталиянпДжанлука Скамакка
Главные тренеры
ИталияВинченцо Монтелла
ИталияРоберто Манчини
История личных встреч
04.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Италия0 : 0Турция
29.03.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 1Турция2 : 3Италия
11.06.2021ЧЕ-2020 - финальный раундГруппа A. 1-й турТурция0 : 3Италия
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Бельгия13
2
1/4 финала
Франция13
3
Стыковая зона
Турция10
4
Зона вылета
Италия10
Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Греция13
2
1/4 финала
Германия11
3
Стыковая зона
Нидерланды11
4
Зона вылета
Сербия10
Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания13
2
1/4 финала
Хорватия13
3
Стыковая зона
Англия10
4
Зона вылета
Чехия10
Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Норвегия13
2
1/4 финала
Португалия13
3
Стыковая зона
Дания10
4
Зона вылета
Уэльс10
Кто победит?
16 голосов болельщиков
Турция
19%
Ничья
13%
Италия
69%

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