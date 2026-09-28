Турция - Италия 28 Сентября прямая трансляция
Стадион: Бурса Бююкшехир Беледие (Бурса, Турция), вместимость: 45000
28 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 1. 2-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Турция
Италия
|12
|вр
|Алтай Байындыр
|2
|зщ
|Зеки Челик
|3
|зщ
|Мерих Демирал
|14
|зщ
|Абдюлькерим Бардакджи
|20
|зщ
|Ферди Кадыоглу
|13
|зщ
|Эрен Эльмалы
|16
|пз
|Исмаиль Юксек
|5
|пз
|Салих Озджан
|10
|пз
|Арда Гюлер
|7
|пз
|Керем Актюркоглу
|9
|нп
|Дениз Гюль
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|19
|зщ
|Джорджио Скальвини
|21
|зщ
|Алессандро Бастони
|5
|зщ
|Риккардо Калафьори
|18
|пз
|Николо Барелла
|15
|пз
|Исса Думбия
|16
|пз
|Давиде Фраттези
|20
|пз
|Даниэль Мальдини
|10
|нп
|Джакомо Распадори
|11
|нп
|Джанлука Скамакка
Главные тренеры
|Винченцо Монтелла
|Роберто Манчини
История личных встреч
|04.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|0 : 0
|29.03.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|2 : 3
|11.06.2021
|ЧЕ-2020 - финальный раунд
|Группа A. 1-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Бельгия
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Франция
|1
|3
| 3
Стыковая зона
|Турция
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Италия
|1
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Греция
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Германия
|1
|1
| 3
Стыковая зона
|Нидерланды
|1
|1
| 4
Зона вылета
|Сербия
|1
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Испания
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Хорватия
|1
|3
| 3
Стыковая зона
|Англия
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Чехия
|1
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Норвегия
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Португалия
|1
|3
| 3
Стыковая зона
|Дания
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Уэльс
|1
|0
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