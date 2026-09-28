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Бельгия - Франция 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Руа Бодуэн - Конинг Будевейн (Брюссель, Бельгия), вместимость: 50093
28 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 1. 2-й тур
Главный судья: Раде Обренович (Словения);
Бельгия
Франция

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Бельгия
Франция
1БельгияврСенне Ламменс
21БельгиязщТимоти Кастань
15БельгиязщНатан Нгой
4БельгиязщБрандон Мехеле
5БельгиязщМаксим Де Кёйпер
23БельгияпзНиколас Раскин
14БельгияпзДоди Лукебакио
7БельгияпзКевин Де Брёйне
8БельгияпзЮри Тилеманс
19БельгияпзДиегу Морейра
17БельгиянпШарль Де Кетеларе
16ФранцияврМик Меньян
5ФранциязщЖюль Кунде
4ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
17ФранциязщМаксанс Лакруа
13ФранцияпзАнди Диуф
9ФранцияпзРайан Шерки
8ФранцияпзМану Коне
14ФранцияпзАдриен Рабьо
11ФранциянпМайкл Олисе
20ФранциянпДезире Дуэ
7ФранциянпУсман Дембеле
Главные тренеры
НидерландыМарк ван Боммел
ФранцияЗинедин Зидан
История личных встреч
14.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 2. 4-й турБельгия1 : 2Франция
09.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 2. 2-й турФранция2 : 0Бельгия
01.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/8 финалаФранция1 : 0Бельгия
07.10.2021Лига наций УЕФАЛига A. 1/2 финалаБельгия2 : 3Франция
10.07.2018ЧМ-2018 — финальный раунд1/2 финалаФранция1 : 0Бельгия
07.06.2015Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Франция3 : 4Бельгия
14.08.2013Товарищеские матчи (сборные)Август 2013Бельгия0 : 0Франция
16.11.2011Товарищеские матчи (сборные)Ноябрь 2011Франция0 : 0Бельгия
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Бельгия13
2
1/4 финала
Франция13
3
Стыковая зона
Турция10
4
Зона вылета
Италия10
Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Греция13
2
1/4 финала
Германия11
3
Стыковая зона
Нидерланды11
4
Зона вылета
Сербия10
Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания13
2
1/4 финала
Хорватия13
3
Стыковая зона
Англия10
4
Зона вылета
Чехия10
Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Норвегия13
2
1/4 финала
Португалия13
3
Стыковая зона
Дания10
4
Зона вылета
Уэльс10
Кто победит?
21 голосов болельщиков
Бельгия
5%
Ничья
19%
Франция
76%

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