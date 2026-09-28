Бельгия - Франция 28 Сентября прямая трансляция
Стадион: Руа Бодуэн - Конинг Будевейн (Брюссель, Бельгия), вместимость: 50093
28 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 1. 2-й тур
Главный судья: Раде Обренович (Словения);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Бельгия
Франция
|1
|вр
|Сенне Ламменс
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|15
|зщ
|Натан Нгой
|4
|зщ
|Брандон Мехеле
|5
|зщ
|Максим Де Кёйпер
|23
|пз
|Николас Раскин
|14
|пз
|Доди Лукебакио
|7
|пз
|Кевин Де Брёйне
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|19
|пз
|Диегу Морейра
|17
|нп
|Шарль Де Кетеларе
|16
|вр
|Мик Меньян
|5
|зщ
|Жюль Кунде
|4
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|17
|зщ
|Максанс Лакруа
|13
|пз
|Анди Диуф
|9
|пз
|Райан Шерки
|8
|пз
|Ману Коне
|14
|пз
|Адриен Рабьо
|11
|нп
|Майкл Олисе
|20
|нп
|Дезире Дуэ
|7
|нп
|Усман Дембеле
Главные тренеры
|Марк ван Боммел
|Зинедин Зидан
История личных встреч
|14.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 2. 4-й тур
|1 : 2
|09.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 2. 2-й тур
|2 : 0
|01.07.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|1/8 финала
|1 : 0
|07.10.2021
|Лига наций УЕФА
|Лига A. 1/2 финала
|2 : 3
|10.07.2018
|ЧМ-2018 — финальный раунд
|1/2 финала
|1 : 0
|07.06.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|3 : 4
|14.08.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Август 2013
|0 : 0
|16.11.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2011
|0 : 0
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Бельгия
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Франция
|1
|3
| 3
Стыковая зона
|Турция
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Италия
|1
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Греция
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Германия
|1
|1
| 3
Стыковая зона
|Нидерланды
|1
|1
| 4
Зона вылета
|Сербия
|1
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Испания
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Хорватия
|1
|3
| 3
Стыковая зона
|Англия
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Чехия
|1
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Норвегия
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Португалия
|1
|3
| 3
Стыковая зона
|Дания
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Уэльс
|1
|0
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