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Грузия - Украина 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Борис Пайчадзе (Тбилиси, Грузия), вместимость: 54202
28 Сентября 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 2. 2-й тур
Главный судья: Алияр Агаев (Баку, Азербайджан);
Грузия
Украина

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Грузия
Украина
1ГрузияврГеоргий Мамардашвили
5ГрузиязщСаба Гогличидзе
3ГрузиязщЛаша Двали
4ГрузиязщЛука Лочошвили
2ГрузиязщОтар Какабадзе
19ГрузиязщГеоргий Цитаишвили
6ГрузияпзГеоргий Кочорашвили
14ГрузияпзАнзор Меквабишвили
7ГрузиянпХвича Кварацхелия
17ГрузиянпГеоргий Квернадзе
22ГрузиянпЖорж Микаутадзе
23УкраинаврДмитрий Ризнык
2УкраиназщИлья Крупский
13УкраиназщИлья Забарный
22УкраиназщНиколай Матвиенко
16УкраиназщВиталий Миколенко
18УкраинапзОлег Очеретько
6УкраинапзВладимир Бражко
8УкраинапзГеоргий Судаков
15УкраинапзВиктор Цыганков
11УкраинапзВладислав Ванат
14УкраинанпДаниил Сикан
Главные тренеры
ГрузияРамаз Сванадзе
ИталияАндреа Мальдера
История личных встреч
16.11.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 1. 5-й турГрузия1 : 1Украина
11.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 1. 3-й турУкраина1 : 0Грузия
09.06.2015Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Грузия1 : 2Украина
08.09.2007ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа B. 9-й турГрузия1 : 1Украина
06.09.2006ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа B. 2-й турУкраина3 : 2Грузия
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швейцария13
2
Плей-офф за повышение
Словения11
3 Шотландия11
4
Стыковая зона
Северная Македония10
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Украина13
2
Плей-офф за повышение
Северная Ирландия13
3 Грузия10
4
Стыковая зона
Венгрия10
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия13
2
Плей-офф за повышение
Косово13
3 Ирландия10
4
Стыковая зона
Израиль10
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Швеция13
2
Плей-офф за повышение
Польша11
3 Босния и Герцеговина11
4
Стыковая зона
Румыния10
Кто победит?
33 голосов болельщиков
Грузия
21%
Ничья
9%
Украина
70%

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