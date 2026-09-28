Грузия - Украина 28 Сентября прямая трансляция
Стадион: Борис Пайчадзе (Тбилиси, Грузия), вместимость: 54202
28 Сентября 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 2. 2-й тур
Главный судья: Алияр Агаев (Баку, Азербайджан);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Грузия
Украина
|1
|вр
|Георгий Мамардашвили
|5
|зщ
|Саба Гогличидзе
|3
|зщ
|Лаша Двали
|4
|зщ
|Лука Лочошвили
|2
|зщ
|Отар Какабадзе
|19
|зщ
|Георгий Цитаишвили
|6
|пз
|Георгий Кочорашвили
|14
|пз
|Анзор Меквабишвили
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
|17
|нп
|Георгий Квернадзе
|22
|нп
|Жорж Микаутадзе
|23
|вр
|Дмитрий Ризнык
|2
|зщ
|Илья Крупский
|13
|зщ
|Илья Забарный
|22
|зщ
|Николай Матвиенко
|16
|зщ
|Виталий Миколенко
|18
|пз
|Олег Очеретько
|6
|пз
|Владимир Бражко
|8
|пз
|Георгий Судаков
|15
|пз
|Виктор Цыганков
|11
|пз
|Владислав Ванат
|14
|нп
|Даниил Сикан
Главные тренеры
|Рамаз Сванадзе
|Андреа Мальдера
История личных встреч
|16.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 1. 5-й тур
|1 : 1
|11.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 1. 3-й тур
|1 : 0
|09.06.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 2
|08.09.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа B. 9-й тур
|1 : 1
|06.09.2006
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа B. 2-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швейцария
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Словения
|1
|1
|3
|Шотландия
|1
|1
| 4
Стыковая зона
|Северная Македония
|1
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Украина
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Северная Ирландия
|1
|3
|3
|Грузия
|1
|0
| 4
Стыковая зона
|Венгрия
|1
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Австрия
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Косово
|1
|3
|3
|Ирландия
|1
|0
| 4
Стыковая зона
|Израиль
|1
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Польша
|1
|1
|3
|Босния и Герцеговина
|1
|1
| 4
Стыковая зона
|Румыния
|1
|0
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