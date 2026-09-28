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Латвия - Кипр 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сконто (Рига, Латвия), вместимость: 8207
28 Сентября 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 2. 2-й тур
Латвия
Кипр

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Составы команд
Латвия
Кипр
Главные тренеры
ИталияПаоло Николато
ГрецияАпостолос Манциоз
История личных встреч
21.03.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Кипр1 : 1Латвия
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Финляндия13
2
Плей-офф за повышение
Албания13
3 Беларусь10
4
Стыковая зона
Сан-Марино10
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Армения13
2
Плей-офф за повышение
Черногория13
3 Кипр10
4
Стыковая зона
Латвия10
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Словакия13
2
Плей-офф за повышение
Казахстан11
3 Фарерские острова11
4
Стыковая зона
Молдавия10
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Люксембург13
2
Плей-офф за повышение
Эстония11
3 Исландия11
4
Стыковая зона
Болгария10
Кто победит?
11 голосов болельщиков
Латвия
36%
Ничья
18%
Кипр
45%

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