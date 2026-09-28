Латвия - Кипр 28 Сентября прямая трансляция
Стадион: Сконто (Рига, Латвия), вместимость: 8207
28 Сентября 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 2. 2-й тур
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Составы команд
Латвия
Кипр
Главные тренеры
|Паоло Николато
|Апостолос Манциоз
История личных встреч
|21.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|1 : 1
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Финляндия
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Албания
|1
|3
|3
|Беларусь
|1
|0
| 4
Стыковая зона
|Сан-Марино
|1
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Армения
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Черногория
|1
|3
|3
|Кипр
|1
|0
| 4
Стыковая зона
|Латвия
|1
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Словакия
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Казахстан
|1
|1
|3
|Фарерские острова
|1
|1
| 4
Стыковая зона
|Молдавия
|1
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Люксембург
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Эстония
|1
|1
|3
|Исландия
|1
|1
| 4
Стыковая зона
|Болгария
|1
|0
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