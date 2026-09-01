Чехия - Англия 29 Сентября прямая трансляция
Стадион: Фортуна Арена (Прага, Чехия), вместимость: 21000
29 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 3. 2-й тур
Главный судья: Халил Мелер (Турция);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Чехия
Англия
|16
|вр
|Лукаш Горничек
|5
|зщ
|Владимир Цоуфал
|4
|зщ
|Робин Гранач
|6
|зщ
|Штепан Халоупек
|20
|зщ
|Jiří Sláma
|8
|пз
|Михал Садилек
|21
|пз
|Алекс Крал
|13
|пз
|Лукаш Амброс
|15
|пз
|Павел Шульц
|18
|пз
|Матей Радоста
|10
|нп
|Адам Гложек
|13
|вр
|Джеймс Траффорд
|2
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|5
|зщ
|Эзри Конса
|6
|зщ
|Марк-Израэль Гехи
|14
|зщ
|Льюис Холл
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|16
|пз
|Майлз Льюис-Скелли
|7
|пз
|Букайо Сака
|10
|пз
|Джуд Беллингем
|11
|пз
|Энтони Гордон
|9
|нп
|Гарри Кейн
Главные тренеры
|Санти Дения
|Томас Тухель
История личных встреч
|22.06.2021
|ЧЕ-2020 - финальный раунд
|Группа D. 3-й тур
|0 : 1
|11.10.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа A. 7-й тур
|2 : 1
|22.03.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа A. 1-й тур
|5 : 0
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Бельгия
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Франция
|1
|3
| 3
Стыковая зона
|Турция
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Италия
|1
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Греция
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Нидерланды
|2
|4
| 3
Стыковая зона
|Германия
|2
|1
| 4
Зона вылета
|Сербия
|2
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Испания
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Хорватия
|1
|3
| 3
Стыковая зона
|Англия
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Чехия
|1
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Португалия
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Норвегия
|2
|3
| 3
Стыковая зона
|Дания
|2
|3
| 4
Зона вылета
|Уэльс
|2
|0
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