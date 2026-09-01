22:29 ()
Свернуть список

Чехия - Англия 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Фортуна Арена (Прага, Чехия), вместимость: 21000
29 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 3. 2-й тур
Главный судья: Халил Мелер (Турция);
Чехия
Англия

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Чехия
Англия
16ЧехияврЛукаш Горничек
5ЧехиязщВладимир Цоуфал
4ЧехиязщРобин Гранач
6ЧехиязщШтепан Халоупек
20ЧехиязщJiří Sláma
8ЧехияпзМихал Садилек
21ЧехияпзАлекс Крал
13ЧехияпзЛукаш Амброс
15ЧехияпзПавел Шульц
18ЧехияпзМатей Радоста
10ЧехиянпАдам Гложек
13АнглияврДжеймс Траффорд
2АнглиязщТрент Александер-Арнольд
5АнглиязщЭзри Конса
6АнглиязщМарк-Израэль Гехи
14АнглиязщЛьюис Холл
8АнглияпзЭллиот Андерсон
16АнглияпзМайлз Льюис-Скелли
7АнглияпзБукайо Сака
10АнглияпзДжуд Беллингем
11АнглияпзЭнтони Гордон
9АнглиянпГарри Кейн
Главные тренеры
ИспанияСанти Дения
ГерманияТомас Тухель
История личных встреч
22.06.2021ЧЕ-2020 - финальный раундГруппа D. 3-й турЧехия0 : 1Англия
11.10.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа A. 7-й турЧехия2 : 1Англия
22.03.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа A. 1-й турАнглия5 : 0Чехия
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Бельгия13
2
1/4 финала
Франция13
3
Стыковая зона
Турция10
4
Зона вылета
Италия10
Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Греция26
2
1/4 финала
Нидерланды24
3
Стыковая зона
Германия21
4
Зона вылета
Сербия20
Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания13
2
1/4 финала
Хорватия13
3
Стыковая зона
Англия10
4
Зона вылета
Чехия10
Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия26
2
1/4 финала
Норвегия23
3
Стыковая зона
Дания23
4
Зона вылета
Уэльс20
Кто победит?
8 голосов болельщиков
Чехия
0%
Ничья
0%
Англия
100%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close