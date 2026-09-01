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Испания - Хорватия 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
29 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 3. 2-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Испания
Хорватия

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Испания
Хорватия
23ИспанияврУнай Симон
12ИспаниязщМарк Пубиль
5ИспаниязщПау Кубарси
14ИспаниязщЭмерик Лапорт
22ИспаниязщМарк Кукурелья
16Испанияпз Родри
20Испанияпз Педри
10ИспанияпзДани Ольмо
19ИспаниянпЛамин Ямаль
15ИспаниянпАлекс Баэна
21ИспаниянпМикель Оярсабаль
1ХорватияврДоминик Ливакович
2ХорватиязщЙосип Станишич
5ХорватиязщЛука Вушкович
4ХорватиязщЙошко Гвардиол
14ХорватиязщИван Перишич
10ХорватияпзЛука Модрич
8ХорватияпзМатео Ковачич
21ХорватияпзЛука Сучич
17ХорватияпзПетар Сучич
16ХорватияпзФраньо Иванович
11ХорватиянпАнте Будимир
Главные тренеры
ИспанияЛуис де ла Фуэнте
ХорватияСлавен Билич
История личных встреч
15.06.2024ЧЕ-2024 - финальный раундГруппа B. 1-й турИспания3 : 0Хорватия
18.06.2023Лига наций УЕФАЛига A. ФиналХорватия0 : 0 4 : 5Испания
28.06.2021ЧЕ-2020 - финальный раунд1/8 финалаХорватия3 : 5 ДВИспания
15.11.2018Лига наций УЕФАЛига A. Группа 4. 5-й турХорватия3 : 2Испания
11.09.2018Лига наций УЕФАЛига A. Группа 4. 2-й турИспания6 : 0Хорватия
21.06.2016ЧЕ-2016 — финальный раундГруппа DХорватия2 : 1Испания
18.06.2012ЧЕ-2012 — финальный раундГруппа C. 3-й турХорватия0 : 1Испания
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Бельгия13
2
1/4 финала
Франция13
3
Стыковая зона
Турция10
4
Зона вылета
Италия10
Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Греция26
2
1/4 финала
Нидерланды24
3
Стыковая зона
Германия21
4
Зона вылета
Сербия20
Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания13
2
1/4 финала
Хорватия13
3
Стыковая зона
Англия10
4
Зона вылета
Чехия10
Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия26
2
1/4 финала
Норвегия23
3
Стыковая зона
Дания23
4
Зона вылета
Уэльс20
Кто победит?
8 голосов болельщиков
Испания
63%
Ничья
25%
Хорватия
13%

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