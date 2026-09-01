Испания - Хорватия 29 Сентября прямая трансляция
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
29 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 3. 2-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Испания
Хорватия
|23
|вр
|Унай Симон
|12
|зщ
|Марк Пубиль
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|22
|зщ
|Марк Кукурелья
|16
|пз
|Родри
|20
|пз
|Педри
|10
|пз
|Дани Ольмо
|19
|нп
|Ламин Ямаль
|15
|нп
|Алекс Баэна
|21
|нп
|Микель Оярсабаль
|1
|вр
|Доминик Ливакович
|2
|зщ
|Йосип Станишич
|5
|зщ
|Лука Вушкович
|4
|зщ
|Йошко Гвардиол
|14
|зщ
|Иван Перишич
|10
|пз
|Лука Модрич
|8
|пз
|Матео Ковачич
|21
|пз
|Лука Сучич
|17
|пз
|Петар Сучич
|16
|пз
|Франьо Иванович
|11
|нп
|Анте Будимир
Главные тренеры
|Луис де ла Фуэнте
|Славен Билич
История личных встреч
|15.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа B. 1-й тур
|3 : 0
|18.06.2023
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Финал
|0 : 0 4 : 5
|28.06.2021
|ЧЕ-2020 - финальный раунд
|1/8 финала
|3 : 5 ДВ
|15.11.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 4. 5-й тур
|3 : 2
|11.09.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 4. 2-й тур
|6 : 0
|21.06.2016
|ЧЕ-2016 — финальный раунд
|Группа D
|2 : 1
|18.06.2012
|ЧЕ-2012 — финальный раунд
|Группа C. 3-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Бельгия
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Франция
|1
|3
| 3
Стыковая зона
|Турция
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Италия
|1
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Греция
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Нидерланды
|2
|4
| 3
Стыковая зона
|Германия
|2
|1
| 4
Зона вылета
|Сербия
|2
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Испания
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Хорватия
|1
|3
| 3
Стыковая зона
|Англия
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Чехия
|1
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Португалия
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Норвегия
|2
|3
| 3
Стыковая зона
|Дания
|2
|3
| 4
Зона вылета
|Уэльс
|2
|0
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