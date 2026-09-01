Финляндия - Беларусь 29 Сентября прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 40682
29 Сентября 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 1. 2-й тур
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Составы команд
Финляндия
Беларусь
Главные тренеры
|Якоб Фрийс
|Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
|09.06.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 0
|11.06.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа I. 8-й тур
|1 : 1
|07.06.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа I. 7-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Финляндия
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Албания
|1
|3
|3
|Беларусь
|1
|0
| 4
Стыковая зона
|Сан-Марино
|1
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Армения
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Черногория
|1
|3
|3
|Кипр
|1
|0
| 4
Стыковая зона
|Латвия
|1
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Словакия
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Казахстан
|1
|1
|3
|Фарерские острова
|1
|1
| 4
Стыковая зона
|Молдавия
|1
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Люксембург
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Эстония
|1
|1
|3
|Исландия
|1
|1
| 4
Стыковая зона
|Болгария
|1
|0
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