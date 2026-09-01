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Финляндия - Беларусь 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 40682
29 Сентября 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 1. 2-й тур
Финляндия
Беларусь

Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Финляндия
Беларусь
Главные тренеры
ДанияЯкоб Фрийс
БеларусьВиктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
09.06.2018Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Финляндия2 : 0Беларусь
11.06.2013ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа I. 8-й турБеларусь1 : 1Финляндия
07.06.2013ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа I. 7-й турФинляндия1 : 0Беларусь
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Финляндия13
2
Плей-офф за повышение
Албания13
3 Беларусь10
4
Стыковая зона
Сан-Марино10
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Армения13
2
Плей-офф за повышение
Черногория13
3 Кипр10
4
Стыковая зона
Латвия10
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Словакия13
2
Плей-офф за повышение
Казахстан11
3 Фарерские острова11
4
Стыковая зона
Молдавия10
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Люксембург13
2
Плей-офф за повышение
Эстония11
3 Исландия11
4
Стыковая зона
Болгария10
Кто победит?
5 голосов болельщиков
Финляндия
80%
Ничья
0%
Беларусь
20%

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