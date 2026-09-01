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Словакия - Казахстан 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Кошицка Арена (Кошице, Словакия), вместимость: 12658
29 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 3. 2-й тур
Словакия
Казахстан

Стартовый состав
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Составы команд
Словакия
Казахстан
Главные тренеры
ИталияФранческо Кальцона
СловакияВладимир Вайсс
КазахстанТалгат Байсуфинов
НидерландыДжон вант Схип
НидерландыДжон вант Схип
НидерландыДжон вант Схип
История личных встреч
13.06.2022Лига наций УЕФАЛига C. Группа 3. 4-й турКазахстан2 : 1Словакия
06.06.2022Лига наций УЕФАЛига C. Группа 3. 2-й турСловакия0 : 1Казахстан
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Финляндия13
2
Плей-офф за повышение
Албания13
3 Беларусь10
4
Стыковая зона
Сан-Марино10
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Армения13
2
Плей-офф за повышение
Черногория13
3 Кипр10
4
Стыковая зона
Латвия10
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Словакия13
2
Плей-офф за повышение
Казахстан11
3 Фарерские острова11
4
Стыковая зона
Молдавия10
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Люксембург13
2
Плей-офф за повышение
Эстония11
3 Исландия11
4
Стыковая зона
Болгария10
Кто победит?
4 голосов болельщиков
Словакия
75%
Ничья
25%
Казахстан
0%

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