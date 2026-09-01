Словакия - Казахстан 29 Сентября прямая трансляция
Стадион: Кошицка Арена (Кошице, Словакия), вместимость: 12658
29 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 3. 2-й тур
Стартовый состав
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Составы команд
Словакия
Казахстан
Главные тренеры
|Франческо Кальцона
|Владимир Вайсс
|Талгат Байсуфинов
|Джон вант Схип
|Джон вант Схип
|Джон вант Схип
История личных встреч
|13.06.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 3. 4-й тур
|2 : 1
|06.06.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 3. 2-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Финляндия
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Албания
|1
|3
|3
|Беларусь
|1
|0
| 4
Стыковая зона
|Сан-Марино
|1
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Армения
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Черногория
|1
|3
|3
|Кипр
|1
|0
| 4
Стыковая зона
|Латвия
|1
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Словакия
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Казахстан
|1
|1
|3
|Фарерские острова
|1
|1
| 4
Стыковая зона
|Молдавия
|1
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Люксембург
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Эстония
|1
|1
|3
|Исландия
|1
|1
| 4
Стыковая зона
|Болгария
|1
|0
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