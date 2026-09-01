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Люксембург - Исландия 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Стад де Люксембург (Люксембург, Люксембург), вместимость: 9386
29 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 4. 2-й тур
Люксембург
Исландия

Стартовый состав
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на матч
Составы команд
Люксембург
Исландия
Главные тренеры
ЛюксембургДжефф Штрассер
ИсландияАрнар Гуннлаугссон
История личных встреч
13.10.2023ЧЕ-2024 — квалификацияГруппа J. 7-й турИсландия1 : 1Люксембург
08.09.2023ЧЕ-2024 — квалификацияГруппа J. 5-й турЛюксембург3 : 1Исландия
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Финляндия13
2
Плей-офф за повышение
Албания13
3 Беларусь10
4
Стыковая зона
Сан-Марино10
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Армения13
2
Плей-офф за повышение
Черногория13
3 Кипр10
4
Стыковая зона
Латвия10
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Словакия13
2
Плей-офф за повышение
Казахстан11
3 Фарерские острова11
4
Стыковая зона
Молдавия10
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Люксембург13
2
Плей-офф за повышение
Эстония11
3 Исландия11
4
Стыковая зона
Болгария10
Кто победит?
4 голосов болельщиков
Люксембург
75%
Ничья
0%
Исландия
25%

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