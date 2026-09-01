Австралия - Бразилия 29 Сентября прямая трансляция
29 Сентября 2026 года в 13:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2026, Товарищеские матчи
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Составы команд
Австралия
Бразилия
Главные тренеры
|Тони Попович
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|25.09.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|13.06.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 4
|07.09.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Сентябрь 2013
|6 : 0
|18.06.2006
|ЧМ-2006 - финальный раунд - 2006
|Группа F. 2-й тур
|2 : 0
Кто победит?
15 голосов болельщиков