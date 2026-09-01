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Австралия - Бразилия 29 Сентября прямая трансляция

29 Сентября 2026 года в 13:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2026, Товарищеские матчи
Австралия
Бразилия

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Составы команд
Австралия
Бразилия
Главные тренеры
Австралия Тони Попович
Италия Карло Анчелотти
История личных встреч
25.09.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Австралия1 : 1Бразилия
13.06.2017 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Австралия0 : 4Бразилия
07.09.2013 Товарищеские матчи (сборные) Сентябрь 2013 Бразилия6 : 0Австралия
18.06.2006 ЧМ-2006 - финальный раунд - 2006 Группа F. 2-й тур Бразилия2 : 0Австралия
Кто победит?
15 голосов болельщиков
Австралия
7%
Ничья
13%
Бразилия
80%

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