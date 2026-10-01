Астон Вилла - Брентфорд 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788 10 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига , 6-й тур Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Астон Вилла Бирмингем Брентфорд Лондон 1 вр Дзион Судзуки 29 зщ Аарон Ван-Биссака 3 зщ Виктор Линделёф 5 зщ Тайрон Мингз 13 зщ Маттео Руджери 8 пз Бубакар Камара 35 пз Жоао Гомес 7 пз Джон Макгинн 44 пз Йохан Манзамби 10 пз Эмилиано Буэндия 11 нп Николас Джексон 1 вр Кивин Келлехер 33 зщ Микаель Кайоде 44 зщ Янник Шустер 20 зщ Кристоффер Аер 23 зщ Кин Льюис-Поттер 18 пз Мамаду Сангаре 27 пз Витали Янельт 6 пз Егор Ярмолюк 7 пз Кевин Шаде 19 нп Джейдон Энтони 9 нп Игор Тьяго Главные тренеры Унаи Эмери Кит Эндрюс История личных встреч 01.02.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур 0 : 1 16.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала 1 : 1 4 : 2 23.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур 1 : 0 08.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур 0 : 1 04.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур 3 : 1 06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур 3 : 3 17.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур 1 : 2 22.04.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур 1 : 1 23.10.2022 Англия - Премьер-лига 13-й тур 4 : 0 02.01.2022 Англия - Премьер-лига 21-й тур 2 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Манчестер Сити 5 15 2 Лига чемпионов Арсенал 5 12 3 Лига чемпионов Брайтон энд Хоув Альбион 5 10 4 Лига чемпионов Брентфорд 5 9 5 Лига Европы Лидс Юнайтед 5 9 6 Лига Европы Ливерпуль 5 9 7 Лига конференций Эвертон 5 9 8 Халл Сити 5 8 9 Ньюкасл Юнайтед 5 8 10 Челси 5 7 11 Ипсвич Таун 5 6 12 Манчестер Юнайтед 5 5 13 Ноттингем Форест 5 5 14 Сандерленд 5 4 15 Кристал Пэлас 5 4 16 Астон Вилла 5 4 17 Борнмут 5 3 18 Зона вылета Ковентри Сити 5 3 19 Зона вылета Фулхэм 5 2 20 Зона вылета Тоттенхэм Хотспур 5 2