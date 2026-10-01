Астон Вилла - Брентфорд 10 Октября прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
10 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Брентфорд
Лондон
|1
|вр
|Дзион Судзуки
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|3
|зщ
|Виктор Линделёф
|5
|зщ
|Тайрон Мингз
|13
|зщ
|Маттео Руджери
|8
|пз
|Бубакар Камара
|35
|пз
|Жоао Гомес
|7
|пз
|Джон Макгинн
|44
|пз
|Йохан Манзамби
|10
|пз
|Эмилиано Буэндия
|11
|нп
|Николас Джексон
|1
|вр
|Кивин Келлехер
|33
|зщ
|Микаель Кайоде
|44
|зщ
|Янник Шустер
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|23
|зщ
|Кин Льюис-Поттер
|18
|пз
|Мамаду Сангаре
|27
|пз
|Витали Янельт
|6
|пз
|Егор Ярмолюк
|7
|пз
|Кевин Шаде
|19
|нп
|Джейдон Энтони
|9
|нп
|Игор Тьяго
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Кит Эндрюс
История личных встреч
|01.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 1
|16.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 1 4 : 2
|23.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 3
|17.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 2
|22.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 1
|23.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|4 : 0
|02.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|5
|10
| 4
Лига чемпионов
|Брентфорд
|5
|9
| 5
Лига Европы
|Лидс Юнайтед
|5
|9
| 6
Лига Европы
|Ливерпуль
|5
|9
| 7
Лига конференций
|Эвертон
|5
|9
|8
|Халл Сити
|5
|8
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|8
|10
|Челси
|5
|7
|11
|Ипсвич Таун
|5
|6
|12
|Манчестер Юнайтед
|5
|5
|13
|Ноттингем Форест
|5
|5
|14
|Сандерленд
|5
|4
|15
|Кристал Пэлас
|5
|4
|16
|Астон Вилла
|5
|4
|17
|Борнмут
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Ковентри Сити
|5
|3
| 19
Зона вылета
|Фулхэм
|5
|2
| 20
Зона вылета
|Тоттенхэм Хотспур
|5
|2
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