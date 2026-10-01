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Астон Вилла - Брентфорд 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
10 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Астон Вилла
Брентфорд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Брентфорд
Лондон
1 Япония вр Дзион Судзуки
29 ДР Конго зщ Аарон Ван-Биссака
3 Швеция зщ Виктор Линделёф
5 Англия зщ Тайрон Мингз
13 Италия зщ Маттео Руджери
8 Франция пз Бубакар Камара
35 Бразилия пз Жоао Гомес
7 Шотландия пз Джон Макгинн
44 Швейцария пз Йохан Манзамби
10 Аргентина пз Эмилиано Буэндия
11 Сенегал нп Николас Джексон
1 Ирландия вр Кивин Келлехер
33 Италия зщ Микаель Кайоде
44 Австрия зщ Янник Шустер
20 Норвегия зщ Кристоффер Аер
23 Англия зщ Кин Льюис-Поттер
18 Мали пз Мамаду Сангаре
27 Германия пз Витали Янельт
6 Украина пз Егор Ярмолюк
7 Германия пз Кевин Шаде
19 Англия нп Джейдон Энтони
9 Бразилия нп Игор Тьяго
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Ирландия Кит Эндрюс
История личных встреч
01.02.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур Астон Вилла0 : 1Брентфорд
16.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Брентфорд1 : 1 4 : 2Астон Вилла
23.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур Брентфорд1 : 0Астон Вилла
08.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур Брентфорд0 : 1Астон Вилла
04.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур Астон Вилла3 : 1Брентфорд
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Астон Вилла3 : 3Брентфорд
17.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Брентфорд1 : 2Астон Вилла
22.04.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур Брентфорд1 : 1Астон Вилла
23.10.2022 Англия - Премьер-лига 13-й тур Астон Вилла4 : 0Брентфорд
02.01.2022 Англия - Премьер-лига 21-й тур Брентфорд2 : 1Астон Вилла
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити515
2
Лига чемпионов
Арсенал512
3
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион510
4
Лига чемпионов
Брентфорд59
5
Лига Европы
Лидс Юнайтед59
6
Лига Европы
Ливерпуль59
7
Лига конференций
Эвертон59
8 Халл Сити58
9 Ньюкасл Юнайтед58
10 Челси57
11 Ипсвич Таун56
12 Манчестер Юнайтед55
13 Ноттингем Форест55
14 Сандерленд54
15 Кристал Пэлас54
16 Астон Вилла54
17 Борнмут53
18
Зона вылета
Ковентри Сити53
19
Зона вылета
Фулхэм52
20
Зона вылета
Тоттенхэм Хотспур52
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Астон Вилла
0%
Ничья
0%
Брентфорд
0%

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