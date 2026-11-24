Дата публикации: 24-11-2026 01:26

Французский гранд вынужден искать срочное усиление на трансферном рынке. Как сообщает турецкий инсайдер Экрем Конур, ПСЖ обратил внимание на 21-летнего вингера «Шахтёра» Алиссона Сантану. Парижане ищут замену своим травмированным звёздам, и бразилец стал одной из главных целей на январь.

План «А» и «Б»: почему не Эстевао и Райан

Изначально спортивный отдел ПСЖ метил выше. В списке приоритетов значились:

- Эстевао Виллиан: Талант из «Челси», но «аристократы» не горят желанием усиливать прямого конкурента по Лиге чемпионов в середине сезона.

- Райан из «Борнмута»: Английский клуб вряд ли отпустит своего лидера посреди кампании, которая складывается для них удачно.

Поскольку эти варианты выглядят сложными, скауты переключились на менее очевидные, но более реалистичные цели.

«Открыт для Европы»: мотивация Алиссона

В отличие от многих игроков «Шахтёра», находящихся в подвешенном юридическом статусе, Алиссон Сантана — легионер с действующим контрактом. По данным источника, сам футболист не скрывает амбиций и готов к переходу в топ-чемпионат. Для «Шахтёра» это классический сценарий: продать лидера в Европу за хорошие деньги, чтобы сбалансировать бюджет.

Статистика 2026/27: 6+5 в 16 матчах

Цифры бразильца говорят сами за себя. В текущем сезоне на его счету 16 матчей, в которых он набрал 11 результативных действий (6 голов + 5 передач). В Лиге чемпионов он и вовсе стал одним из немногих светлых пятен «Шахтёра», регулярно создавая моменты на фоне общего кризиса команды. ПСЖ нужен не просто «тело» на скамейку, а игрок, способный дать результат здесь и сейчас — и статистика Алиссона впечатляет скаутов.

Травмы в Париже: Кварацхелия и Дуэ

Главный катализатор этого интереса — кошмар в лазарете ПСЖ.

- Хвича Кварацхелия: Разрыв «крестов» в матче с «Барселоной» (20 октября).

- Дезире Дуэ: Аналогичная травма в игре с «Ниццей» (21 ноября).

Потеряв двух вингеров основного состава, Луис Энрике остался с одним лишь Дембеле на флангах. Алиссон Сантана рассматривается как идеальное «бандажное» решение: молодой, быстрый, техничный и готовый к интенсивному футболу АПЛ и Лиги чемпионов.