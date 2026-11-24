Монца - Фиорентина 23 ноября обзор матча Дата публикации: 24-11-2026 Монца 3 : 0 Фиорентина События матча Монца - Фиорентина 27' ⇄ Лука Раньери / Вьери 45' ⚽ Густаво Варела (1 - 0) Пенальти 46' ⇄ Алиу Нджие / Педру Гонсалвеш 51' ⚽ Густаво Варела (2 - 0) 59' ⚽ Джей Робинсон (3 - 0) 66' ⇄ Виктор Вальдепеньяс / Вильфред Ньонто 67' ⇄ Бету / Франко Мастантуоно 67' ⇄ Дани Мота / Джей Робинсон 74' ⇄ Манга Фо Ондоа / Эбенезер Акинсанмиро 74' ⇄ Ян Зюлковский / Эдди Куадио 80' Раду Дрэгушин 85' ⇄ Идрисса Туре / Маттео Пессина 85' ⇄ Лоренцо Луккези / Самуэле Биринделли Составы команд Монца Монца Фиорентина Флоренция 20 вр Демба Тиам 60 зщ Эдди Куадио 74' 2 зщ Саба Гогличидзе 44 зщ Андреа Карбони 14 пз Эбенезер Акинсанмиро 74' 21 пз Леонардо Коломбо 7 пз Рикарду Мангаш 19 пз Самуэле Биринделли 85' 32 пз Маттео Пессина 84' 9 нп Гуштаву Варела 46 нп Джей Робинсон 67' 47 нп Дани Мота 67' 4 зщ Ян Зюлковски 74' 8 пз Манга Фоэ Ондоа 74' 27 пз Идрисса Туре 84' 3 зщ Лоренсо Луккези 85' 43 вр Давид де Хеа 20 зщ Алехандро Хименес 3 зщ Раду Дрэгушин 17 зщ Жоау Мариу 33 зщ Виери 28' 27 пз Шер Ндур 42 пз Крист Инао Улаи 32 нп Матео Пеллегрино 28 нп Педру Гонсалвеш 46' 30 нп Франко Мастантуоно 67' 29 нп Вильфред Ньонто 67' 6 зщ Лука Раньери 28' 25 нп Альё Нжие 46' 21 зщ Виктор Вальдепеньяс 67' 23 нп Бету 67' Запасные 1 вр Ноэль Тёрнквист 6 зщ Валентин Антов 10 пз Патрик Кутроне 11 пз Омари Форсон 24 пз Adam Bakoune 28 пз Андреа Кольпани 80 пз Mathis Mout 22 нп Эсекьель Себальос 43 Aljaz Strajnar 53 вр Оливер Кристенсен 19 вр Лука Леццерини 2 зщ Додо 14 пз Артюр Атта 4 пз Марко Брешианини 44 пз Николо Фаджоли 72 Brando Mazzeo Главные тренеры Иван Юрич Фабио Гроссо Паоло Ваноли Голы Гуштаву Варела 1:0 45' Гуштаву Варела Маттео Пессина 2:0 51' Джей Робинсон 3:0 59' Наказания Раду Дрэгушин 80'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Монца - Фиорентина, который состоялся 23 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 12-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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