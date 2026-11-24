Монца - Фиорентина 23 ноября обзор матча
Дата публикации: 24-11-2026
Монца
3 : 0
Фиорентина
События матча Монца - Фиорентина
27'
⇄
Лука Раньери / Вьери
45'
⚽
Густаво Варела (1 - 0)Пенальти
46'
⇄
Алиу Нджие / Педру Гонсалвеш
51'
⚽
Густаво Варела (2 - 0)
59'
⚽
Джей Робинсон (3 - 0)
66'
⇄
Виктор Вальдепеньяс / Вильфред Ньонто
67'
⇄
Бету / Франко Мастантуоно
67'
⇄
Дани Мота / Джей Робинсон
74'
⇄
Манга Фо Ондоа / Эбенезер Акинсанмиро
74'
⇄
Ян Зюлковский / Эдди Куадио
80'
Раду Дрэгушин
85'
⇄
Идрисса Туре / Маттео Пессина
85'
⇄
Лоренцо Луккези / Самуэле Биринделли
Составы команд
Монца
Монца
Фиорентина
Флоренция
|20
|вр
|Демба Тиам
|60
|зщ
|Эдди Куадио
74'
|2
|зщ
|Саба Гогличидзе
|44
|зщ
|Андреа Карбони
|14
|пз
|Эбенезер Акинсанмиро
74'
|21
|пз
|Леонардо Коломбо
|7
|пз
|Рикарду Мангаш
|19
|пз
|Самуэле Биринделли
85'
|32
|пз
|Маттео Пессина
84'
|9
|нп
|Гуштаву Варела
|46
|нп
|Джей Робинсон
67'
|47
|нп
|Дани Мота
67'
|4
|зщ
|Ян Зюлковски
74'
|8
|пз
|Манга Фоэ Ондоа
74'
|27
|пз
|Идрисса Туре
84'
|3
|зщ
|Лоренсо Луккези
85'
|43
|вр
|Давид де Хеа
|20
|зщ
|Алехандро Хименес
|3
|зщ
|Раду Дрэгушин
|17
|зщ
|Жоау Мариу
|33
|зщ
|Виери
28'
|27
|пз
|Шер Ндур
|42
|пз
|Крист Инао Улаи
|32
|нп
|Матео Пеллегрино
|28
|нп
|Педру Гонсалвеш
46'
|30
|нп
|Франко Мастантуоно
67'
|29
|нп
|Вильфред Ньонто
67'
|6
|зщ
|Лука Раньери
28'
|25
|нп
|Альё Нжие
46'
|21
|зщ
|Виктор Вальдепеньяс
67'
|23
|нп
|Бету
67'
Запасные
|1
|вр
|Ноэль Тёрнквист
|6
|зщ
|Валентин Антов
|10
|пз
|Патрик Кутроне
|11
|пз
|Омари Форсон
|24
|пз
|Adam Bakoune
|28
|пз
|Андреа Кольпани
|80
|пз
|Mathis Mout
|22
|нп
|Эсекьель Себальос
|43
|Aljaz Strajnar
|53
|вр
|Оливер Кристенсен
|19
|вр
|Лука Леццерини
|2
|зщ
|Додо
|14
|пз
|Артюр Атта
|4
|пз
|Марко Брешианини
|44
|пз
|Николо Фаджоли
|72
|Brando Mazzeo
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Фабио Гроссо
|Паоло Ваноли
Голы
Гуштаву Варела
1:0
45'
Гуштаву Варела
Маттео Пессина
2:0
51'
Джей Робинсон
3:0
59'
Наказания
Раду Дрэгушин
80'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Монца - Фиорентина, который состоялся 23 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 12-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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