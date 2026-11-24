Дата публикации: 24-11-2026 01:34

Аргентинский специалист начал своё правление на «Олд Траффорд» с установления жёстких порядков. Как сообщает Evening Standard, Маурисио Почеттино решил, что «Манчестер Юнайтед» нужен не психолог, а сержант. Сразу после назначения он отменил ряд поблажек, к которым игроки привыкли при предыдущих тренерах.

Отмена выходного: никаких поблажек

Первым делом Почеттино нанёс удар по комфорту. Ранее, при Майкле Кэррике, команда получала полноценный выходной на следующий день после матча. Аргентинец эту практику отменил.

Теперь, даже после тяжёлой игры, футболисты обязаны на следующий день явиться на базу для восстановительных процедур и тактических занятий. Почеттино даёт понять: статус игрока «МЮ» не даёт права на отдых, если команда играет плохо.

«На час раньше»: новое расписание

Тренерский штаб также перестроил рабочий день. Теперь в дни тренировок футболисты должны прибывать на «Кэррингтон» на час раньше обычного.

Это не просто формальность. Дополнительное время используется для более детального разбора видео, индивидуальной работы в тренажёрном зале и теоретических занятий. Почеттино хочет, чтобы игроки не просто «отбывали номер», а жили футболом 24/7.

0:4 от «Ливерпуля»: дебют под холодным душем

Новые порядки не принесли мгновенного результата. В первом же матче при Почеттино (11-й тур АПЛ) «красные дьяволы» были унижены «Ливерпулем» на «Энфилде» со счётом 0:4. Это показало, что одними правилами игры не выигрываются — нужно время, чтобы перестроить менталитет команды, которая привыкла к более расслабленному режиму.

Статистика кризиса: 3 победы в 15 матчах

Почеттино принял команду в состоянии глубокой турбулентности. На момент отставки Майкла Кэррика (12 ноября) статистика «МЮ» в сезоне-2026/2027 выглядела удручающе:

- 15 матчей во всех турнирах.

- Всего 3 победы.

Это уровень борьбы за выживание, а не за Лигу чемпионов. Аргентинцу придётся работать настоящим реаниматологом, чтобы вернуть «Юнайтед» статус топ-клуба. Впереди — проверка в Лиге чемпионов против «Спортинга».