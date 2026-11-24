Дата публикации: 24-11-2026 01:16

Финальная точка в одном из самых скандальных матчей года будет поставлена только сейчас. Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет вердикт по делу о Кубке африканских наций во вторник, 24 ноября. Как сообщает Sky Sports, судьбу титула, который был разыгран ещё 18 января, решат юристы, а не футболисты.

Финал-кошмар: «Паненка» в руки и уход с поля

Тот финал между Сенегалом и Марокко войдёт в учебники как пример абсолютного хаоса.

- 90+9-я минута: Испанский рефери Жан-Жак Нгамбо Ндала ставит пенальти в ворота Сенегала. Решение вызывает бурю негодования.

- Протест: Игроки «Львов Теранги» в знак протеста просто уходят в раздевалку. Пауза длится больше 15 минут.

- Возвращение: Только авторитет капитана Садио Мане, который буквально уговорил партнёров вернуться, спас матч от срыва.

90+23-я минута: главная ошибка финала

Когда команды всё-таки вернулись, началось самое интересное. Вингер Марокко Браим Диас подошёл к «точке» на 90+23-й минуте и решил исполнить «паненку» (удар по центру).

Эдуар Менди, вратарь сборной Сенегала, даже не прыгнул — он просто стоял на месте и поймал мяч в руки. Невероятное спасение и психологический удар по марокканцам.

Победа Сенегала и «приговор» КАФ

В итоге нервы оказались крепче у «Львов Теранги». В дополнительное время Пап Гейе забил единственный мяч, и Сенегал поднял кубок.

Но история на этом не закончилась. В марте Апелляционный комитет КАФ (Конфедерации африканского футбола) совершил немыслимое: они присудили Сенегалу техническое поражение 0:3 за преждевременный уход с поля. Титула лишили, чемпионов назначили — Марокко.

CAS: кто заберёт кубок?

Теперь мяч на стороне Лозанны. Сенегал добрался до высшего спортивного суда, требуя вернуть им честно выигранный трофей.

Во вторник, 24 ноября, мы узнаем, кто же на самом деле является чемпионом Африки: Сенегал, который выиграл на поле и пострадал от чиновников, или Марокко, которому титул подарили в кабинетах.