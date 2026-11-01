Реал Мадрид - ПСВ Эйндховен 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
24 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Эспен Эскос (Осло, Норвегия);
Стартовый состав
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Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|3
|зщ
|Эдер Милитао
|17
|зщ
|Марк Кукурелья
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|7
|пз
|Винисиус Жуниор
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|20
|пз
|Бернарду Силва
|14
|пз
|Орельен Тчуамени
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|15
|пз
|Арда Гюлер
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
|32
|вр
|Матей Коварж
|8
|зщ
|Серджино Дест
|2
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|4
|зщ
|Армандо Обиспо
|18
|зщ
|Филип Костич
|24
|пз
|Кодаи Сано
|20
|пз
|Гус Тиль
|5
|пз
|Иван Перишич
|21
|пз
|Свен Мейнанс
|7
|пз
|Рубен ван Боммел
|10
|пз
|Пауль Ваннер
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Петер Бош
История личных встреч
|05.08.2007
|Кубок РЖД - 2007
|Финал
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|4
|12
| 2
1/8 финала
|Реал Мадрид
|4
|12
| 3
1/8 финала
|Арсенал
|4
|10
| 4
1/8 финала
|Комо
|4
|9
| 5
1/8 финала
|Барселона
|4
|9
| 6
1/8 финала
|Астон Вилла
|4
|9
| 7
1/8 финала
|Манчестер Сити
|4
|9
| 8
1/8 финала
|Ливерпуль
|4
|9
| 9
Плей-офф
|Брюгге
|4
|9
| 10
Плей-офф
|Спортинг
|4
|9
| 11
Плей-офф
|Бетис
|4
|9
| 12
Плей-офф
|Боруссия Д
|4
|9
| 13
Плей-офф
|Бавария
|4
|8
| 14
Плей-офф
|Штутгарт
|4
|7
| 15
Плей-офф
|Интер М
|4
|6
| 16
Плей-офф
|ЛАСК
|4
|6
| 17
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|4
|6
| 18
Плей-офф
|Галатасарай
|4
|6
| 19
Плей-офф
|Фенербахче
|4
|5
| 20
Плей-офф
|Рома
|4
|4
| 21
Плей-офф
|Шахтёр
|4
|4
| 22
Плей-офф
|Викинг
|4
|4
| 23
Плей-офф
|Атлетико М
|4
|4
| 24
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|4
|4
|25
|Будё-Глимт
|4
|4
|26
|Порту
|4
|3
|27
|Наполи
|4
|3
|28
|Вильярреал
|4
|3
|29
|АЕК Афины
|4
|3
|30
|РБ Лейпциг
|4
|3
|31
|Сабах
|4
|3
|32
|Фейеноорд
|4
|3
|33
|Ланс
|4
|3
|34
|Славия П
|4
|1
|35
|Лилль
|4
|1
|36
|Слован Бр
|4
|0
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