Дата публикации: 24-11-2026 01:38

Украинский нападающий Артем Довбик снова в центре трансферных слухов. Несмотря на то что форвард «Ромы» проводит этот сезон в аренде в «Болонье», его следующим клубом может стать «Валенсия». Как сообщает издание Siamo La Roma, испанцы ищут усиление атаки, и 29-летний украинец стал для них приоритетной целью.

«Я согласен»: Довбик дал зелёный свет

В отличие от многих футболистов, которые ждут предложений от клубов, здесь инициатива исходит от игрока. Артем, по данным источника, согласен на переход и уже дал чёткое указание своим представителям: «Делайте всё, чтобы трансфер состоялся».

Для Довбика это шанс перезагрузить карьеру в топ-чемпионате, где он сможет чаще быть на виду перед Евро-2028.

Финансовый пазл: кто платит?

Сделка имеет сложную, но логичную структуру, которая выгодна всем сторонам в условиях финансового фэйр-плей:

- Зарплата: «Валенсия» не будет тянуть на себе полный оклад Довбика. Испанцы готовы оплачивать только 50% его зарплаты, остальные 50% продолжит платить «Рома».

- Аренда: За право пользоваться услугами украинца в течение полугода «Валенсия» заплатит «Роме» фиксированную сумму — 1,5 млн евро.

Почему «Валенсия»?

Испанский клуб переживает не лучшие времена и нуждается в стабильном центрфорварде. Довбик — физически мощный, классический «девятый номер», который отлично подходит под стиль Ла Лиги. Для «Валенсии» это низкорисковая инвестиция: они получают качественного нападающего, платя лишь часть его зарплаты и небольшую сумму за аренду.

Что с «Болоньей»?

Текущая аренда Довбика в «Болонью» в этой сделке выступает как технический нюанс. Поскольку Артем не является твёрдым игроком основы в «Роме», римляне не против «перепродать» его аренду дальше в Испанию. Это позволит «Болонье» (которая, вероятно, не будет выкупать игрока) спокойно искать другие варианты, а «Роме» — разгрузить зарплатную ведомость и получить живые деньги.