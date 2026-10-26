Галатасарай - Астон Вилла 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
24 Ноября 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Галатасарай
Стамбул, Турция
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
|1
|вр
|Угурджан Чакыр
|6
|зщ
|Давинсон Санчес
|42
|зщ
|Абдюлькерим Бардакджи
|90
|зщ
|Уилфрид Синго
|17
|зщ
|Эрен Эльмалы
|34
|пз
|Лукас Торрейра
|99
|пз
|Марио Лемина
|11
|пз
|Юнус Акгюн
|83
|пз
|Алексей Батраков
|53
|нп
|Барыш Алпер Йылмаз
|21
|нп
|Дениз Гюль
|1
|вр
|Дзион Судзуки
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|3
|зщ
|Виктор Линделёф
|14
|зщ
|Пау Торрес
|22
|зщ
|Ян Матсен
|35
|пз
|Жоао Гомес
|8
|пз
|Бубакар Камара
|7
|пз
|Джон Макгинн
|44
|пз
|Йохан Манзамби
|10
|пз
|Эмилиано Буэндия
|11
|нп
|Николас Джексон
Главные тренеры
|Окан Бурук
|Унаи Эмери
История личных встреч
|21.11.2026
|Турция — Суперлига
|12-й тур
|2 : 1
|07.11.2026
|Турция — Суперлига
|11-й тур
|4 : 3
|03.11.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 0
|30.10.2026
|Турция — Суперлига
|10-й тур
|0 : 4
|26.10.2026
|Турция — Суперлига
|9-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|4
|12
| 2
1/8 финала
|Реал Мадрид
|4
|12
| 3
1/8 финала
|Арсенал
|4
|10
| 4
1/8 финала
|Комо
|4
|9
| 5
1/8 финала
|Барселона
|4
|9
| 6
1/8 финала
|Астон Вилла
|4
|9
| 7
1/8 финала
|Манчестер Сити
|4
|9
| 8
1/8 финала
|Ливерпуль
|4
|9
| 9
Плей-офф
|Брюгге
|4
|9
| 10
Плей-офф
|Спортинг
|4
|9
| 11
Плей-офф
|Бетис
|4
|9
| 12
Плей-офф
|Боруссия Д
|4
|9
| 13
Плей-офф
|Бавария
|4
|8
| 14
Плей-офф
|Штутгарт
|4
|7
| 15
Плей-офф
|Интер М
|4
|6
| 16
Плей-офф
|ЛАСК
|4
|6
| 17
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|4
|6
| 18
Плей-офф
|Галатасарай
|4
|6
| 19
Плей-офф
|Фенербахче
|4
|5
| 20
Плей-офф
|Рома
|4
|4
| 21
Плей-офф
|Шахтёр
|4
|4
| 22
Плей-офф
|Викинг
|4
|4
| 23
Плей-офф
|Атлетико М
|4
|4
| 24
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|4
|4
|25
|Будё-Глимт
|4
|4
|26
|Порту
|4
|3
|27
|Наполи
|4
|3
|28
|Вильярреал
|4
|3
|29
|АЕК Афины
|4
|3
|30
|РБ Лейпциг
|4
|3
|31
|Сабах
|4
|3
|32
|Фейеноорд
|4
|3
|33
|Ланс
|4
|3
|34
|Славия П
|4
|1
|35
|Лилль
|4
|1
|36
|Слован Бр
|4
|0
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