Галатасарай - Астон Вилла 24 Ноября прямая трансляция

Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798 24 Ноября 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов , Общий этап. 5-й тур Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

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Составы команд Галатасарай Стамбул, Турция Астон Вилла Бирмингем, Англия 1 вр Угурджан Чакыр 6 зщ Давинсон Санчес 42 зщ Абдюлькерим Бардакджи 90 зщ Уилфрид Синго 17 зщ Эрен Эльмалы 34 пз Лукас Торрейра 99 пз Марио Лемина 11 пз Юнус Акгюн 83 пз Алексей Батраков 53 нп Барыш Алпер Йылмаз 21 нп Дениз Гюль 1 вр Дзион Судзуки 29 зщ Аарон Ван-Биссака 3 зщ Виктор Линделёф 14 зщ Пау Торрес 22 зщ Ян Матсен 35 пз Жоао Гомес 8 пз Бубакар Камара 7 пз Джон Макгинн 44 пз Йохан Манзамби 10 пз Эмилиано Буэндия 11 нп Николас Джексон Главные тренеры Окан Бурук Унаи Эмери История личных встреч 21.11.2026 Турция — Суперлига 12-й тур 2 : 1 07.11.2026 Турция — Суперлига 11-й тур 4 : 3 03.11.2026 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 2 : 0 30.10.2026 Турция — Суперлига 10-й тур 0 : 4 26.10.2026 Турция — Суперлига 9-й тур 2 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала ПСЖ 4 12 2 1/8 финала Реал Мадрид 4 12 3 1/8 финала Арсенал 4 10 4 1/8 финала Комо 4 9 5 1/8 финала Барселона 4 9 6 1/8 финала Астон Вилла 4 9 7 1/8 финала Манчестер Сити 4 9 8 1/8 финала Ливерпуль 4 9 9 Плей-офф Брюгге 4 9 10 Плей-офф Спортинг 4 9 11 Плей-офф Бетис 4 9 12 Плей-офф Боруссия Д 4 9 13 Плей-офф Бавария 4 8 14 Плей-офф Штутгарт 4 7 15 Плей-офф Интер М 4 6 16 Плей-офф ЛАСК 4 6 17 Плей-офф Манчестер Юнайтед 4 6 18 Плей-офф Галатасарай 4 6 19 Плей-офф Фенербахче 4 5 20 Плей-офф Рома 4 4 21 Плей-офф Шахтёр 4 4 22 Плей-офф Викинг 4 4 23 Плей-офф Атлетико М 4 4 24 Плей-офф ПСВ Эйндховен 4 4 25 Будё-Глимт 4 4 26 Порту 4 3 27 Наполи 4 3 28 Вильярреал 4 3 29 АЕК Афины 4 3 30 РБ Лейпциг 4 3 31 Сабах 4 3 32 Фейеноорд 4 3 33 Ланс 4 3 34 Славия П 4 1 35 Лилль 4 1 36 Слован Бр 4 0