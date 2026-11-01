РБ Лейпциг - Ланс 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
24 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Ланс
Ланс, Франция
|26
|вр
|Мартен Вандевордт
|17
|зщ
|Ридле Баку
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|22
|зщ
|Давид Раум
|3
|зщ
|Максим Эстеве
|21
|пз
|Нейл Эль-Айнауи
|14
|пз
|Кристоф Баумгартнер
|6
|пз
|Эзехил Банзюзи
|10
|пз
|Браян Груда
|7
|нп
|Антонио Нуса
|40
|нп
|Ромуло
|40
|вр
|Робен Риссер
|6
|зщ
|Самсон Байду
|14
|зщ
|Матьё Юдоль
|20
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|2
|пз
|Рубен Агилар
|27
|пз
|Микаэль Кюизанс
|21
|пз
|Амаду Айдара
|10
|пз
|Флорьян Товен
|23
|пз
|Сауд Абдулхамид
|38
|пз
|Мезиан Суареш
|19
|нп
|Абдалла Сима
Главные тренеры
|Мартин Гастон Демикелис
|Янник Каюзак
|Дидье Дигар
История личных встреч
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|4
|12
| 2
1/8 финала
|Реал Мадрид
|4
|12
| 3
1/8 финала
|Арсенал
|4
|10
| 4
1/8 финала
|Комо
|4
|9
| 5
1/8 финала
|Барселона
|4
|9
| 6
1/8 финала
|Астон Вилла
|4
|9
| 7
1/8 финала
|Манчестер Сити
|4
|9
| 8
1/8 финала
|Ливерпуль
|4
|9
| 9
Плей-офф
|Брюгге
|4
|9
| 10
Плей-офф
|Спортинг
|4
|9
| 11
Плей-офф
|Бетис
|4
|9
| 12
Плей-офф
|Боруссия Д
|4
|9
| 13
Плей-офф
|Бавария
|4
|8
| 14
Плей-офф
|Штутгарт
|4
|7
| 15
Плей-офф
|Интер М
|4
|6
| 16
Плей-офф
|ЛАСК
|4
|6
| 17
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|4
|6
| 18
Плей-офф
|Галатасарай
|4
|6
| 19
Плей-офф
|Фенербахче
|4
|5
| 20
Плей-офф
|Рома
|4
|4
| 21
Плей-офф
|Шахтёр
|4
|4
| 22
Плей-офф
|Викинг
|4
|4
| 23
Плей-офф
|Атлетико М
|4
|4
| 24
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|4
|4
|25
|Будё-Глимт
|4
|4
|26
|Порту
|4
|3
|27
|Наполи
|4
|3
|28
|Вильярреал
|4
|3
|29
|АЕК Афины
|4
|3
|30
|РБ Лейпциг
|4
|3
|31
|Сабах
|4
|3
|32
|Фейеноорд
|4
|3
|33
|Ланс
|4
|3
|34
|Славия П
|4
|1
|35
|Лилль
|4
|1
|36
|Слован Бр
|4
|0
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