Зенит - Крылья Советов 24 Ноября прямая трансляция

24 Ноября 2026 года в 19:30 (+03:00). Fonbet Кубок России , Группа C. 6-й тур

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Зенит Санкт-Петербург Крылья Советов Самара Главные тренеры Сергей Богданович Семак Сергей Александрович Булатов История личных встреч 02.11.2026 Альфа-Банк Российская Премьер-лига 13-й тур 0 : 3 19.08.2026 Fonbet Кубок России Группа C. 2-й тур 0 : 0 3 : 5 04.04.2026 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур 2 : 1 09.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур 1 : 1 01.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур 2 : 3 20.07.2024 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур 0 : 4 30.03.2024 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур 1 : 1 31.10.2023 Fonbet Кубок России Группа C 1 : 0 22.10.2023 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур 3 : 1 09.08.2023 Fonbet Кубок России Группа C 0 : 1 Турнирная таблица Группа A № Команда И О 1 Спартак М 5 13 2 Оренбург 5 10 3 Рубин 5 4 4 Родина 5 3 Группа B № Команда И О 1 Краснодар 5 10 2 Динамо М 5 9 3 Факел 5 6 4 Ахмат 5 5 Группа C № Команда И О 1 Зенит 5 14 2 Крылья Советов 5 9 3 Балтика 5 6 4 Динамо Мх 5 1 Группа D № Команда И О 1 Ростов 5 12 2 ЦСКА 5 8 3 Акрон 5 7 4 Локомотив М 5 3