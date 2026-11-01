Зенит - Крылья Советов 24 Ноября прямая трансляция
24 Ноября 2026 года в 19:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C. 6-й тур
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
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Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Сергей Александрович Булатов
История личных встреч
|02.11.2026
|Альфа-Банк Российская Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 3
|19.08.2026
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 2-й тур
|0 : 0 3 : 5
|04.04.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 1
|09.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|01.12.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 3
|20.07.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 4
|30.03.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 1
|31.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|1 : 0
|22.10.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 1
|09.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|0 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|5
|13
|2
|Оренбург
|5
|10
|3
|Рубин
|5
|4
|4
|Родина
|5
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|5
|10
|2
|Динамо М
|5
|9
|3
|Факел
|5
|6
|4
|Ахмат
|5
|5
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|5
|14
|2
|Крылья Советов
|5
|9
|3
|Балтика
|5
|6
|4
|Динамо Мх
|5
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ростов
|5
|12
|2
|ЦСКА
|5
|8
|3
|Акрон
|5
|7
|4
|Локомотив М
|5
|3
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