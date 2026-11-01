Арсенал - Боруссия Д 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
24 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
|13
|вр
|Кепа Аррисабалага
|4
|зщ
|Бен Уайт
|15
|зщ
|Эзри Конса
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|5
|зщ
|Пьеро Инкапье
|41
|пз
|Деклан Райс
|23
|пз
|Микель Мерино
|49
|пз
|Майлз Льюис-Скелли
|17
|пз
|Христос Цолис
|20
|нп
|Чуквунонсо Мадуэке
|14
|нп
|Виктор Дьёкереш
|1
|вр
|Грегор Кобель
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|25
|пз
|Йоей Верман
|26
|пз
|Юлиан Рюэрсон
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|24
|пз
|Даниэль Свенссон
|7
|пз
|Джоб Беллингем
|14
|пз
|Максимилиан Байер
|21
|нп
|Фабиу Силва
Главные тренеры
|Микель Артета
|Нико Ковач
История личных встреч
|26.11.2014
|Лига чемпионов
|Группа D. 5-й тур
|2 : 0
|16.09.2014
|Лига чемпионов
|Группа D. 1-й тур
|2 : 0
|06.11.2013
|Лига чемпионов
|Группа F. 4-й тур
|0 : 1
|22.10.2013
|Лига чемпионов
|Группа F. 3-й тур
|1 : 2
|23.11.2011
|Лига чемпионов
|Группа F. 5-й тур
|2 : 1
|13.09.2011
|Лига чемпионов
|Группа F. 1-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|4
|12
| 2
1/8 финала
|Реал Мадрид
|4
|12
| 3
1/8 финала
|Арсенал
|4
|10
| 4
1/8 финала
|Комо
|4
|9
| 5
1/8 финала
|Барселона
|4
|9
| 6
1/8 финала
|Астон Вилла
|4
|9
| 7
1/8 финала
|Манчестер Сити
|4
|9
| 8
1/8 финала
|Ливерпуль
|4
|9
| 9
Плей-офф
|Брюгге
|4
|9
| 10
Плей-офф
|Спортинг
|4
|9
| 11
Плей-офф
|Бетис
|4
|9
| 12
Плей-офф
|Боруссия Д
|4
|9
| 13
Плей-офф
|Бавария
|4
|8
| 14
Плей-офф
|Штутгарт
|4
|7
| 15
Плей-офф
|Интер М
|4
|6
| 16
Плей-офф
|ЛАСК
|4
|6
| 17
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|4
|6
| 18
Плей-офф
|Галатасарай
|4
|6
| 19
Плей-офф
|Фенербахче
|4
|5
| 20
Плей-офф
|Рома
|4
|4
| 21
Плей-офф
|Шахтёр
|4
|4
| 22
Плей-офф
|Викинг
|4
|4
| 23
Плей-офф
|Атлетико М
|4
|4
| 24
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|4
|4
|25
|Будё-Глимт
|4
|4
|26
|Порту
|4
|3
|27
|Наполи
|4
|3
|28
|Вильярреал
|4
|3
|29
|АЕК Афины
|4
|3
|30
|РБ Лейпциг
|4
|3
|31
|Сабах
|4
|3
|32
|Фейеноорд
|4
|3
|33
|Ланс
|4
|3
|34
|Славия П
|4
|1
|35
|Лилль
|4
|1
|36
|Слован Бр
|4
|0
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