План «Б» для «ПСЖ»: Альварес вместо Кварацхелии и Дуэ
Мечты «ПСЖ» о Хулиане Альваресе снова живы. Как сообщает The Touchline, парижане, которые ещё недавно считали покупку аргентинца излишней, резко изменили своё мнение. Причина банальна и трагична лазарет «принцев» пустеет слишком быстро: вслед за Хвичей Кварацхелией на длительный срок выбыл Дезире Дуэ.
Отказ в ноябре: «Ситуация под контролем»
Изначально спортивный отдел «ПСЖ» был уверен, что справится своими силами. Когда в матче с «Ниццей» (3:2) травму получил Кварацхелия, клуб решил, что глубины состава хватит. На фоне наличия Усмана Дембеле, Ли Кан Ина и молодых талантов покупка дорогостоящего центрфорварда из «Атлетико» казалась избыточной. «Ситуация под контролем», — считали в Париже.
Травма Дуэ: планы летят в корзину
Всё перевернулось после очередного повреждения. Потеря Дезире Дуэ — это удар по самой креативной части команды. Дуэ и Кварацхелия обеспечивали ту самую ширину и скорость, которая делала атаку «ПСЖ» непредсказуемой. Теперь, когда оба фланга оголены, Луису Энрике срочно нужен «универсальный солдат» в центр нападения, способный играть не только на острие, но и в подыгрыше.
Личные условия: проблем нет
В отличие от многих трансферных саг, здесь «ПСЖ» ждёт зелёный свет от самого игрока. Хулиан Альварес в «Атлетико» часто оказывается в тени Гризманна или Корреа, и роль первой скрипки в Париже под руководством Энрике выглядит для него крайне заманчиво.
«Сообщается, что проблем с согласованием личных условий с Альваресом не ожидается», — пишет издание. Аргентинец готов к переезду.
Камень преткновения: «Атлетико» Симеоне
Теперь всё зависит от Диего Симеоне и руководства «матрасников». «Атлетико» — это не тот клуб, который легко отпускает ключевых бойцов посреди сезона, даже за большие деньги. Альварес — важный элемент ротации и тактической гибкости для Чоло. «ПСЖ» придётся выложить сумму, от которой испанцам будет физически больно отказаться, чтобы забрать аргентинца в январе.
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