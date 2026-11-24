Дата публикации: 24-11-2026 01:19

Мечты «ПСЖ» о Хулиане Альваресе снова живы. Как сообщает The Touchline, парижане, которые ещё недавно считали покупку аргентинца излишней, резко изменили своё мнение. Причина банальна и трагична лазарет «принцев» пустеет слишком быстро: вслед за Хвичей Кварацхелией на длительный срок выбыл Дезире Дуэ.

Отказ в ноябре: «Ситуация под контролем»

Изначально спортивный отдел «ПСЖ» был уверен, что справится своими силами. Когда в матче с «Ниццей» (3:2) травму получил Кварацхелия, клуб решил, что глубины состава хватит. На фоне наличия Усмана Дембеле, Ли Кан Ина и молодых талантов покупка дорогостоящего центрфорварда из «Атлетико» казалась избыточной. «Ситуация под контролем», — считали в Париже.

Травма Дуэ: планы летят в корзину

Всё перевернулось после очередного повреждения. Потеря Дезире Дуэ — это удар по самой креативной части команды. Дуэ и Кварацхелия обеспечивали ту самую ширину и скорость, которая делала атаку «ПСЖ» непредсказуемой. Теперь, когда оба фланга оголены, Луису Энрике срочно нужен «универсальный солдат» в центр нападения, способный играть не только на острие, но и в подыгрыше.

Личные условия: проблем нет

В отличие от многих трансферных саг, здесь «ПСЖ» ждёт зелёный свет от самого игрока. Хулиан Альварес в «Атлетико» часто оказывается в тени Гризманна или Корреа, и роль первой скрипки в Париже под руководством Энрике выглядит для него крайне заманчиво.

«Сообщается, что проблем с согласованием личных условий с Альваресом не ожидается», — пишет издание. Аргентинец готов к переезду.

Камень преткновения: «Атлетико» Симеоне

Теперь всё зависит от Диего Симеоне и руководства «матрасников». «Атлетико» — это не тот клуб, который легко отпускает ключевых бойцов посреди сезона, даже за большие деньги. Альварес — важный элемент ротации и тактической гибкости для Чоло. «ПСЖ» придётся выложить сумму, от которой испанцам будет физически больно отказаться, чтобы забрать аргентинца в январе.