Дата публикации: 24-11-2026 01:30

Мюнхенская «Бавария» ищет экстренное усиление в атаку, и взгляд клуба упал на... МЛС. Как сообщает авторитетный инсайдер Флориан Плеттенберг, «рекордмайстер» рассматривает кандидатуру 37-летнего Эрика Шупо-Мотинга из «Нью-Йорк Ред Буллз». Это выглядит как шаг отчаяния, но для «Баварии» это может быть прагматичным решением.

«Готов сидеть на скамейке»: роль запасного для Кейна

В отличие от многих звёзд, Шупо-Мотинг не требует гарантий стартового состава. Он прекрасно понимает иерархию в Мюнхене.

- Условия: Форвард готов подписать краткосрочный контракт всего на 6 месяцев — до конца текущего сезона.

- Роль: Он согласен быть «12-м игроком», выходя на замену и подменяя Гарри Кейна, когда тому нужен отдых.

Для «Баварии» это идеальный вариант: взять опытного профессионала, который не будет скандалить из-за игрового времени, но всегда будет готов забить 5–7 важных мячей за сезон.

Почему именно он? Опыт и химия

Плеттенберг отмечает, что возраст (37 лет) не должен пугать. Шупо-Мотинг находится в отличной физической форме, привык к европейскому темпу и, что самое главное, уже знает требования «Баварии».

Он выступал за мюнхенцев с октября 2020 по май 2024 года. Тренерский штаб знает его характер, а игрок знает, как работает система. Ему не потребуется время на адаптацию — он может выйти на поле в следующем туре Бундеслиги и сразу приносить пользу.

«Хорошая форма»: статистика в МЛС

Несмотря на то что МЛС часто считают «пенсионерской лигой», уровень сопротивления там растёт. Шупо-Мотинг не просто отбывает номер, он регулярно забивает за «Ред Буллз». Его опыт игры в «ПСЖ» и «Сток Сити» доказывает, что он умеет адаптироваться к разным стилям. Для «Баварии» это дешёвый и сердитый способ закрыть позицию второго форварда без многомиллионных трат.

Решение не принято: «Бавария» смотрит по сторонам

На данный момент мюнхенцы не спешат жать на кнопку «купить». Клуб продолжает изучать рынок. Шупо-Мотинг — это «план Б» или даже «план В». Если «Бавария» сможет договориться о трансфере более молодого и статусного игрока зимой, они выберут его. Но если поиски затянутся, возвращение «Дяди Эрика» на «Альянц Арену» выглядит всё более логичным шагом.