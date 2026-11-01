Манчестер Сити - Наполи 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
24 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния);
Стартовый состав
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Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Наполи
Неаполь, Италия
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|27
|зщ
|Матеус Нунес
|45
|зщ
|Абдукодир Хусанов
|33
|зщ
|Нико О'Райли
|6
|зщ
|Марк-Израэль Гехи
|17
|пз
|Энцо Фернандес
|5
|пз
|Эллиот Андерсон
|47
|пз
|Фил Фоден
|10
|пз
|Райан Шерки
|7
|пз
|Илиман Ндиайе
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|99
|пз
|Франк Ангисса
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|6
|пз
|Билли Гилмор
|11
|пз
|Кевин Де Брёйне
|21
|нп
|Маттео Политано
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
Главные тренеры
|Энцо Мареска
|Массимилиано Аллегри
История личных встреч
|18.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 0
|01.11.2017
|Лига чемпионов
|Группа F. 4-й тур
|2 : 4
|17.10.2017
|Лига чемпионов
|Группа F. 3-й тур
|2 : 1
|22.11.2011
|Лига чемпионов
|Группа A. 5-й тур
|2 : 1
|14.09.2011
|Лига чемпионов
|Группа A. 1-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|4
|12
| 2
1/8 финала
|Реал Мадрид
|4
|12
| 3
1/8 финала
|Арсенал
|4
|10
| 4
1/8 финала
|Комо
|4
|9
| 5
1/8 финала
|Барселона
|4
|9
| 6
1/8 финала
|Астон Вилла
|4
|9
| 7
1/8 финала
|Манчестер Сити
|4
|9
| 8
1/8 финала
|Ливерпуль
|4
|9
| 9
Плей-офф
|Брюгге
|4
|9
| 10
Плей-офф
|Спортинг
|4
|9
| 11
Плей-офф
|Бетис
|4
|9
| 12
Плей-офф
|Боруссия Д
|4
|9
| 13
Плей-офф
|Бавария
|4
|8
| 14
Плей-офф
|Штутгарт
|4
|7
| 15
Плей-офф
|Интер М
|4
|6
| 16
Плей-офф
|ЛАСК
|4
|6
| 17
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|4
|6
| 18
Плей-офф
|Галатасарай
|4
|6
| 19
Плей-офф
|Фенербахче
|4
|5
| 20
Плей-офф
|Рома
|4
|4
| 21
Плей-офф
|Шахтёр
|4
|4
| 22
Плей-офф
|Викинг
|4
|4
| 23
Плей-офф
|Атлетико М
|4
|4
| 24
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|4
|4
|25
|Будё-Глимт
|4
|4
|26
|Порту
|4
|3
|27
|Наполи
|4
|3
|28
|Вильярреал
|4
|3
|29
|АЕК Афины
|4
|3
|30
|РБ Лейпциг
|4
|3
|31
|Сабах
|4
|3
|32
|Фейеноорд
|4
|3
|33
|Ланс
|4
|3
|34
|Славия П
|4
|1
|35
|Лилль
|4
|1
|36
|Слован Бр
|4
|0
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