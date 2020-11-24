Комо - АЕК Афины 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
24 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Сьюдад-Реал, Испания);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Комо
Комо, Италия
АЕК Афины
Афины, Греция
|1
|вр
|Жан Бутез
|4
|зщ
|Хакобо Рамон
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|27
|зщ
|Ян Коуто
|3
|зщ
|Алекс Валье
|6
|пз
|Луис Милья
|5
|пз
|Максимо Перроне
|7
|пз
|Лукаш Да Кунья
|10
|пз
|Николас Пас
|20
|пз
|Мартин Батурина
|9
|нп
|Анастасиос Дувикас
|1
|вр
|Томас Стракоша
|2
|зщ
|Ароль Мукуди
|44
|зщ
|Филипе Релвас
|3
|зщ
|Ставрос Пилиос
|12
|зщ
|Лазарос Рота
|6
|пз
|Каан Кайринен
|14
|пз
|Ловро Майер
|20
|пз
|Петрос Манталос
|18
|пз
|Рэзван Марин
|9
|нп
|Лука Йович
|19
|нп
|Барнабаш Варга
Главные тренеры
|Сеск Фабрегас
|Марко Николич
История личных встреч
|21.11.2026
|Италия — Серия А
|12-й тур
|2 : 0
|08.11.2026
|Италия — Серия А
|11-й тур
|2 : 0
|04.11.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 9
|01.11.2026
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|27.10.2026
|Италия — Серия А
|9-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|4
|12
| 2
1/8 финала
|Реал Мадрид
|4
|12
| 3
1/8 финала
|Арсенал
|4
|10
| 4
1/8 финала
|Комо
|4
|9
| 5
1/8 финала
|Барселона
|4
|9
| 6
1/8 финала
|Астон Вилла
|4
|9
| 7
1/8 финала
|Манчестер Сити
|4
|9
| 8
1/8 финала
|Ливерпуль
|4
|9
| 9
Плей-офф
|Брюгге
|4
|9
| 10
Плей-офф
|Спортинг
|4
|9
| 11
Плей-офф
|Бетис
|4
|9
| 12
Плей-офф
|Боруссия Д
|4
|9
| 13
Плей-офф
|Бавария
|4
|8
| 14
Плей-офф
|Штутгарт
|4
|7
| 15
Плей-офф
|Интер М
|4
|6
| 16
Плей-офф
|ЛАСК
|4
|6
| 17
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|4
|6
| 18
Плей-офф
|Галатасарай
|4
|6
| 19
Плей-офф
|Фенербахче
|4
|5
| 20
Плей-офф
|Рома
|4
|4
| 21
Плей-офф
|Шахтёр
|4
|4
| 22
Плей-офф
|Викинг
|4
|4
| 23
Плей-офф
|Атлетико М
|4
|4
| 24
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|4
|4
|25
|Будё-Глимт
|4
|4
|26
|Порту
|4
|3
|27
|Наполи
|4
|3
|28
|Вильярреал
|4
|3
|29
|АЕК Афины
|4
|3
|30
|РБ Лейпциг
|4
|3
|31
|Сабах
|4
|3
|32
|Фейеноорд
|4
|3
|33
|Ланс
|4
|3
|34
|Славия П
|4
|1
|35
|Лилль
|4
|1
|36
|Слован Бр
|4
|0
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