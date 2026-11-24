Брентфорд - Эвертон 23 ноября обзор матча
Дата публикации: 24-11-2026
Брентфорд
4 : 0
Эвертон
События матча Брентфорд - Эвертон
23'
⚽
Кин Льюис-Поттер (1 - 0)
24'
Виталий Миколенко
25'
⚽
Кин Льюис-Поттер (2 - 0)
40'
Джеймс ТарковскиПрямое удаление
46'
⇄
Джек Грилиш / Тайрик Джордж
66'
⇄
Кевин Шаде / Данго Уаттара
67'
⚽
Витали Янельт (3 - 0)
69'
⇄
Хейден Хакни / Кирнан Дьюсбери-Холл
69'
⇄
Бреннан Джонсон / Тьерно Барри
69'
⇄
Майкл Кин / Мерлин Рёль
74'
⇄
Эль-Хадж Малик Диуф / Кин Льюис-Поттер
74'
⇄
Матиас Йенсен / Егор Ярмолюк
81'
⇄
Фабиу Карвалью / Джейдон Энтони
82'
⇄
Мамаду Сангаре / Витали Янельт
85'
⇄
Кристиан Нёргор / Джеймс Гарнер
90'
⚽
Фабиу Карвалью (4 - 0)
Составы команд
Брентфорд
Лондон
Эвертон
Ливерпуль
|1
|вр
|Кивин Келлехер
|33
|зщ
|Микаель Кайоде
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|4
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|23
|зщ
|Кин Льюис-Поттер
74'
|27
|пз
|Витали Янельт
82'
|11
|пз
|Данго Уаттара
66'
|6
|пз
|Егор Ярмолюк
74'
|13
|нп
|Каллум Уилсон
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
|19
|нп
|Джейдон Энтони
81'
|7
|пз
|Кевин Шаде
66'
|25
|зщ
|Эль-Хаджи Малик Диуф
74'
|8
|пз
|Матиас Йенсен
74'
|14
|пз
|Фабиу Карвалью
81'
|18
|пз
|Мамаду Сангаре
82'
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|4
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|16
|зщ
|Виталий Миколенко
|15
|зщ
|Джейк О'Брайен
|45
|пз
|Харрисон Армстронг
|8
|пз
|Кирнан Дьюсбери-Холл
69'
|19
|пз
|Тайрик Джордж
46'
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
85'
|34
|пз
|Мерлин Рёль
69'
|11
|нп
|Тьерно Барри
69'
|10
|пз
|Джек Грилиш
46'
|5
|зщ
|Майкл Кин
69'
|30
|пз
|Хейден Рис Хакни
69'
|22
|пз
|Бреннан Джонсон
69'
|23
|пз
|Кристиан Нёргор
85'
Запасные
|12
|вр
|Хаукон Рафн Валдимарссон
|44
|зщ
|Янник Шустер
|48
|зщ
|Бенджамин Фредрик
|39
|нп
|Густаво Нунес
|12
|вр
|Марк Траверс
|2
|зщ
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|24
|пз
|Карлос Алькарас
|20
|нп
|Тайлер Диблинг
Главные тренеры
|Кит Эндрюс
|Дэвид Мойес
Голы
Кин Льюис-Поттер
Джейдон Энтони
1:0
23'
Кин Льюис-Поттер
2:0
25'
Витали Янельт
Джейдон Энтони
3:0
67'
Фабиу Карвалью
Матиас Йенсен
4:0
90'
Наказания
Виталий Миколенко
24'
Джеймс Тарковски
40'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Брентфорд - Эвертон, который состоялся 23 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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