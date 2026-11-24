Брентфорд - Эвертон 23 ноября обзор матча Дата публикации: 24-11-2026 Брентфорд 4 : 0 Эвертон События матча Брентфорд - Эвертон 23' ⚽ Кин Льюис-Поттер (1 - 0) 24' Виталий Миколенко 25' ⚽ Кин Льюис-Поттер (2 - 0) 40' Джеймс Тарковски Прямое удаление 46' ⇄ Джек Грилиш / Тайрик Джордж 66' ⇄ Кевин Шаде / Данго Уаттара 67' ⚽ Витали Янельт (3 - 0) 69' ⇄ Хейден Хакни / Кирнан Дьюсбери-Холл 69' ⇄ Бреннан Джонсон / Тьерно Барри 69' ⇄ Майкл Кин / Мерлин Рёль 74' ⇄ Эль-Хадж Малик Диуф / Кин Льюис-Поттер 74' ⇄ Матиас Йенсен / Егор Ярмолюк 81' ⇄ Фабиу Карвалью / Джейдон Энтони 82' ⇄ Мамаду Сангаре / Витали Янельт 85' ⇄ Кристиан Нёргор / Джеймс Гарнер 90' ⚽ Фабиу Карвалью (4 - 0) Составы команд Брентфорд Лондон Эвертон Ливерпуль 1 вр Кивин Келлехер 33 зщ Микаель Кайоде 20 зщ Кристоффер Аер 4 зщ Сепп ван ден Берг 23 зщ Кин Льюис-Поттер 74' 27 пз Витали Янельт 82' 11 пз Данго Уаттара 66' 6 пз Егор Ярмолюк 74' 13 нп Каллум Уилсон 24 нп Миккель Дамсгор 19 нп Джейдон Энтони 81' 7 пз Кевин Шаде 66' 25 зщ Эль-Хаджи Малик Диуф 74' 8 пз Матиас Йенсен 74' 14 пз Фабиу Карвалью 81' 18 пз Мамаду Сангаре 82' 1 вр Джордан Пикфорд 4 зщ Джеррэд Брэнтуэйт 6 зщ Джеймс Тарковски 16 зщ Виталий Миколенко 15 зщ Джейк О'Брайен 45 пз Харрисон Армстронг 8 пз Кирнан Дьюсбери-Холл 69' 19 пз Тайрик Джордж 46' 37 пз Джеймс Гарнер 85' 34 пз Мерлин Рёль 69' 11 нп Тьерно Барри 69' 10 пз Джек Грилиш 46' 5 зщ Майкл Кин 69' 30 пз Хейден Рис Хакни 69' 22 пз Бреннан Джонсон 69' 23 пз Кристиан Нёргор 85' Запасные 12 вр Хаукон Рафн Валдимарссон 44 зщ Янник Шустер 48 зщ Бенджамин Фредрик 39 нп Густаво Нунес 12 вр Марк Траверс 2 зщ Эйнсли Мэйтленд-Найлс 24 пз Карлос Алькарас 20 нп Тайлер Диблинг Главные тренеры Кит Эндрюс Дэвид Мойес Голы Кин Льюис-Поттер Джейдон Энтони 1:0 23' Кин Льюис-Поттер 2:0 25' Витали Янельт Джейдон Энтони 3:0 67' Фабиу Карвалью Матиас Йенсен 4:0 90' Наказания Виталий Миколенко 24' Джеймс Тарковски 40'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Брентфорд - Эвертон, который состоялся 23 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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